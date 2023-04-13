Украинская армия получила новую партию турецких БТР Kirpi с новым вооружением (видео)

Всего Украина заказала 200 бронетранспортеров турецкого производства. Первая партия была поставлена еще осенью 2022, но там была открыта турель с пулеметом.

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В Украину прибыла вторая партия бронетранспортеров Kirpi, отличающихся от предыдущей новым боевым модулем. Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.

Первая партия поступила в украинское войско еще в 2022 году. Тогда БТР Kirpi оснащали турелью открытого типа с пулеметом М2 Browning калибром 12,7 мм. Теперь на них установили дистанционно управляемый боевой модуль. Как отмечают в издании Defense Express, судя по кадрам, турецкие бронетранспортеры установили боевой модуль румынского производителя Pro Optica под названием ANUBIS.

Всего Украина заказала 200 БТР KIRPI.

Оказалось, что Kirpi получил румынский боевой модуль.

Стандартным для Kirpi является дистанционно управляемый модуль SARP компании Aselsan. Изданию стало известно, что причина смены боевого модуля может быть в том, что ранее румынское изделие не прошло испытание для Главного командования жандармерии Турции. Однако Pro Optica продала целых 100 боевых модулей. Из-за неудачных испытаний системы вооружения пришлось оставить на хранении. Украина могла получить часть ANUBIS.

Первая партия БТР Kirpi уходила с 12,7 мм пулеметом M2 Browning

За время боев турецкие БТРы уже доказали свою способность спасать жизнь бойцам. В ноябре 2022 года один БТР выдержал подрыв на мине и обстрел. В машине оторвало колесо, также было прямое попадание в лоб бронетранспортера. Несмотря на все повреждения, весь экипаж выжил.

Напомним, 16 ноября в ВСУ рассказали, как применяют турецкие БТР Kirpi. Военные с одобрением высказывались об уровне защиты БТРа.