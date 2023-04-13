Українська армія отримала нову партію турецьких БТР Kirpi з новим озброєнням (відео)

Всього Україна замовила 200 бронетранспортерів турецького виробництва. Перша партія була поставлена ще восени 2022 року, але там була відкрита турель з кулеметом.

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В Україну прибула друга партія бронетранспортерів Kirpi, які відрізняються від попередньої новим бойовим модулем. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Перша партія надійшла в українське військо ще у 2022 році. Тоді БТР Kirpi мали турель відкритого типу з кулеметом М2 Browning калібром 12,7 мм. Тепер на них встановили дистанційно керований бойовий модуль. Як зазначають у виданні Defense Express, судячи з кадрів, на турецькі бронетранспортери встановили бойовий модуль румунського виробника Pro Optica під назвою ANUBIS.

Всього Україна замовила 200 БТР Kirpi.

Виявилось, що Kirpi отримав румунський бойовий модуль

Стандартним для Kirpi є дистанційно керований модуль SARP компанії Aselsan. Виданню стало відомо, що причина зміни бойового модуля може бути в тому, що раніше румунський виріб не пройшов випробування для Головного командування жандармерії Туреччині. Проте Pro Optica продала цілих 100 бойових модулів. Через невдалі випробування системи озброєння довелося залишити на зберіганні. Україна могла отримати частину ANUBIS.

Перша партія БТР Kirpi йшла з 12,7 мм кулеметом M2 Browning

За час боїв турецькі БТРи вже доказали свою здатність рятувати життя бійцям. В листопаді 2022 року один БТР витримав підрив на міні та обстріл. У машині відірвало колесо, також було пряме влучання у лоб бронетранспортера. Попри усі пошкодження весь екіпаж вижив.

Нагадаємо, 16 листопада у ЗСУ розповіли, як застосовують турецькі БТР Kirpi. Військові схвально висловлювались про рівень захисту БТРа.