Витримав пряме потрапляння та підрив на міні: боєць ЗСУ показав пошкоджений БТР Kirpi (відео)

У машини відірвало колесо, на шибках сліди від влучень, але незважаючи на це, весь екіпаж не постраждав.

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Український військовослужбовець показав пошкоджений турецький БТР Kirpi, який витримав підрив на міні та пряме влучення по машині. Про це повідомляє телеграм-канал "Диванно-штурмова бригада".

За словами бійця, Kirpi витримав підрив на міні та обстріл. Через підрив на міні у бронетранспортера відірвало колесо, а також уламками посікло корпус машини. При цьому військові вже забезпечили запасним колесом.

Крім підриву на міні, Kirpi вистояв під час прямого обстрілу. У передню частину машини був удар, який залишив вм'ятину у бронекорпусі. Незважаючи на усі пошкодження, весь екіпаж вижив.

"Я думаю, скоро заведемо. Он пацани балуються. Ну, трошки ось пряме влучення. Але витримав, ось що означає бронекапсула", — каже військовий.

Також було 6 влучень у бронескло, яке стримало влучення.

Нині на озброєнні ЗСУ знаходиться близько 50 БТР Kirpi. Надалі Україна отримає ще 150 таких машин. БТРи оснащуються кріслами енергопоглинання, які зменшують силу удару при підриві на міні.

Нагадаємо, 16 листопада у ЗСУ розповіли, як застосовують турецькі БТР Kirpi. Військові зазначають про його високий рівень захисту.

Раніше у ЗСУ на озброєнні з'явилися ізраїльські броньовики Amir. За даними ЗМІ, їх передали без схвалення Ізраїлю.