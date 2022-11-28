Выдержал прямое попадание и подрыв на мине: боец ВСУ показал поврежденный БТР Kirpi (видео)

У машины оторвало колесо, на стеклах следы от попаданий, но несмотря на это, весь экипаж не пострадал.

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Украинский военнослужащий показал поврежденный турецкий БТР Kirpi, который выдержал подрыв на мине и прямое попадание по машине. Об этом сообщает телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".

По словам бойца, Kirpi выдержал подрыв на мине и обстрел. Из-за подрыва на мине у бронетранспортера оторвало колесо, а также осколками посекло корпус машины. При этом военных уже обеспечили запасным колесом.

Помимо подрыва на мине, Kirpi выстоял при прямом обстреле. В переднюю часть машины был удар, который оставил вмятину в бронекорпусе. Несмотря на все повреждения, весь экипаж выжил.

"Я думаю, скоро заведем. Вон пацаны балуются. Ну, немножко вот прямое попадание. Но выдержал, вот что означает бронекапсула", — говорит военный.

Также было 6 попаданий в бронестекло, которое сдержало попадания.

На данный момент на вооружении ВСУ находится около 50 БТР Kirpi. В дальнейшем Украина получит еще 150 таких машин. БТРы оснащаются энергопоглащающими креслами, которые уменьшают силу удара при подрыве на мине.

Напомним, 16 ноября в ВСУ рассказали, как применяют турецкие БТР Kirpi. Военные отмечают его высокий уровень защиты.

Ранее в ВСУ на вооружении появились израильские броневики Amir. По данным СМИ, их передали без одобрения Израиля.