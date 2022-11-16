Прошли боевое крещение: как ВСУ применяют турецкие броневики Kirpi (видео)

Морпехи проходят боевое слаживание на полигоне. Однако машины уже проявили себя и на передовой, спасая жизни экипажам благодаря мощной броне.

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Украинские морские пехотинцы получили на вооружение броневики Kirpi, на которых военные как обучаются, так и воюют на переднем крае. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

На броневики установили пулеметы Browning. Сейчас морпехи отлаживают совместные действия на учениях. В частности, экипажи отлаживают стрельбы из пулемета Browning на ходу на дистанцию 600 и 800 метров. Также машины уже проявили себя в боях.

"Мы вели с их помощью наступательные действия. Машина зарекомендовала себя на отлично, я так скажу. Были моменты, когда обстрелы велись из танков и средств ПТРК, выдержали это. Главное это жизнь личного состава, который находится в той или иной техники", — заявил боец Виталий.

Отмечается, что сейчас на вооружении находится около 50 Kirpi, а в ближайшее время Украина получит еще около 150 таких бронетранспортерах. Сами машины были приняты на вооружение турецкой армии в 2014 году. Преимущество Kirpi в том, что бронированный корпус защищает от бронебойных снарядов и от гранатометов, а не только от осколков и стрелкового оружия. Также в машине установлены амортизаторы на сиденьях для поглощения взрыва под днищем.

Напомним, в ВСУ на вооружении появились израильские броневики Amir. Вероятно, их передали без одобрения Израиля. Также в ВСУ используют броневики Iveco. Их применяли в ходе освобождения Херсонской области.