Проламує оборону ворога: ЗСУ "засвітили" американську систему розмінування M58 MICLIC (відео)

США поставили Україні протимінні комплекси M58 MICLIC в межах пакета воєнної допомоги, оголошеного у вересні 2022 року.

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Українські захисники показали, як навчаються опановувати нову іноземну техніку, а саме розмінувальну систему американського виробництва M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge), яка призначена для дистанційного розмінування та знищення ліній оборони противника. Відео виклали в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" 20 квітня.

"Навчання на американській системі розмінування M58 MICLIC. Система складається з причіпного шасі M353 або M200A1, пускової установки, комплекту для стрільби M147, заряду M58A3 та 127-мм реактивного снаряда MK22 Mod. Довжина проходу — 100 метрів. Ширина — 6 — 14 метрів", — йдеться в повідомленні.

Цю систему Україна отримала в межах пакета військової допомоги, оголошеного 15 вересня 2022 року.

Що являє собою розмінувальна машина — протимінний комплекс M58 MICLIC

Розмінувальна машина має наступний принцип дії — вона вистрілює реактивний снаряд, який тягне за собою трос начинений вибухівкою. M58 MICLIC має можливість розміновувати мінні поля, вона також ефективна для формування проходів через лінії оборони.

M58 MICLIC здатна здійснити прохід довжиною близько 100 метрів та шириною близько 8 метрів. А загальна кількість вибухової речовини у "тросі" складає понад 1,2 тонни. Дальність польоту ракети від кінця троса до пускової частини — приблизно 60 метрів.

Нагадаємо, що Україна отримала кілька систем протиповітряної оборони "Патріот". Про це 19 квітня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, "Патріот" Україні надали 3 країни.

Українська армія отримала нову партію турецьких БТР Kirpi з новим озброєнням. Всього Україна замовила 200 бронетранспортерів турецького виробництва.