В небе над Киевом сбили российский БПЛА-разведчик: что известно

Вражеский аппарат, как отмечают в военной администрации, выявили во время последней воздушной тревоги. Что именно разведывал российский БПЛА — не уточняется.

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В небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили российский разведывательный беспилотник. Об этом в воскресенье, 7 мая, рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен", — написал Попко.

По предварительной информации, в результате падения БПЛА жертв и разрушений нет. Данные уточняются.

Обстрелы городов Украины 5-6 мая

5 мая российская авиация обстреляла Сумскую область управляемыми бомбами КАБ-500. Сообщалось о 5 пострадавших. Также повреждения получили 44 частных домовладения. В ночь на 6 мая над территорией Днепропетровской области Воздушные силы сбили четыре иранских дрона Shahed. Кроме того, враг обстрелял Марганецкую общину Никопольского района примерно 15 снарядами "Град". По предварительным данным, никто не пострадал. Также в Синельниковском районе упали обломки дронов ВС РФ. Пострадавших среди местных жителей нет, но в пяти частных домах выбиты стекла.

6 мая стало известно, что в Херсонской области во время разминирования погибли шесть спасателей, еще два человека были ранены. По данным прокуратуры, ВС РФ сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу.

Напомним, 6 мая командующий Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинским защитникам удалось сбить российскую крылатую ракету Х-47 "Кинжал".