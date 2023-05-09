Обстріл України 9 травня: у Зеленського розповіли, де впали уламки крилатих ракет

За словами голови ОП Андрія Єрмака, вибуховою хвилею було пошкоджено диспансер у Черкасах, через що медперсоналу довелося евакуювати пацієнтів до вцілілої частини будівлі.

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Після ракетної атаки України в ніч проти 9 травня, уламки збитих крилатих ракет були виявлені в Києві, Київській і Черкаській областях. Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив 9 травня у своєму Telegram.

За інформацією Єрмака, Повітряні сили ЗСУ збили за час ракетної атаки 23 з 25 запущених Росією ракет.

У столиці України уламки ракет впали на присадибну ділянку у Голосіївському районі та на проїжджу частину у Шевченківському районі.

На Київщині в селі Мироцьке Бучанського району збита ракета Х-55СМ впала у дворі приватного будинку, пошкодивши уламками покрівлю. Загиблих і постраждалих немає. Також у полі впала ракета, схожа на крилату ракету Х-55СМ у селі Тарасівка, Боярській ТГ, Фастівського району.

У Черкаській області, за інформацією голови ОП, виявлено залишки ракети, за попередніми висновками Х-101, неподалік села Оршанець. Вибух призвів до виникнення пожежі, яка була ліквідована. Постраждалих немає.

Також Єрмак повідомив, що вибухова хвиля пошкодила 47 вікон у будівлі комунальної установи "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер", у зв'язку з чим медперсоналу довелося евакуювати 47 пацієнтів диспансеру до неушкодженої частини будівлі.

У Звенигородському районі були виявлені фрагменти ракети, що впала. Без наслідків.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня, російські окупанти нанесли масований ракетний удар по містах України. Ворог здійснив пуски у дві хвилі: 8 "Калібрів" з акваторії Чорного моря та 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспійського моря. Сили протиповітряної оборони знищили 23 з 25 крилатих ракет.

У ніч на 9 травня над Києвом було збито 15 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Напередодні, ввечері 8 травня РФ здійснила ракетний обстріл Харківської області. Удар по регіону завдали ракетами С-300.