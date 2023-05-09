Масований обстріл України на 9 травня: ППО збила 23 крилаті ракети, — командування (фото)

Ворог здійснив пуски у дві хвилі: 8 "Калібрів" з акваторії Чорного моря та 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із району Каспійського моря.

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Сили протиповітряної оборони знищили 23 із 25 крилатих ракет, які росіяни запустили по містах України в ніч проти 9 травня. Про це у вівторок, 9 травня, повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Так, перші ракети запустили близько 22-ї години 8 травня. З акваторії Чорного моря ворог запустив 8 крилатих ракет "Калібр" морського та повітряного базування. Усіх їх було знищено силами ППО повітряного командування "Південь".

Пізніше, близько 4-ї години ранку 9 травня, росіяни запустили 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації — чотирьох Ту-95МС в районі Каспію.

Силами та засобами ППО повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну — у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Загалом українські захисники збили 15 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

Обстріл Дніпра 9 травня

Як повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак, уночі військові з повітряного командування "Схід" збили усі 8 ракет, які ворог направив на область. Уламки впали на чотириповерховий будинок у Дніпрі, в результаті 32-річна жінка отримала поранення, її доправили до лікарні. У будинку пошкоджено дах та перекриття кількох квартир.

"На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Поки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать", — повідомив Лисак.

Крім того, ворог бив із важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Внаслідок ворожого обстрілу один приватний будинок знищено, ще чотири — пошкоджено. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Люди не постраждали.

Обстріл Києва 9 травня

Нагадаємо, у ніч проти 9 травня над Києвом збили 15 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі столиці виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

Крім того, мешканці столиці публікували у соцмережах фото знайдених уламків знищених ракет.

Нагадаємо, увечері 8 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Харківської області. Як повідомили у місцевій військовій адміністрації, ЗС РФ завдали по регіону удару ракетами С-300. Також повідомлялося про вибухи у Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях.