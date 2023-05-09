Нічний обстріл: над Києвом збили понад 10 крилатих ракет, — КМВА (фото)

За даними військової адміністрації, ЗС РФ запустили крилаті ракети з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря. Уламки однієї з них впали у двір у приватному будинку та спровокували пожежу у Голосіївському районі столиці. Про постраждалих не повідомляється.

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У Київській міській військовій адміністрації розповіли про роботу сил протиповітряної оборони та знищення російських ракет у ніч проти 9 травня. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

За попередньою інформацією, уламки ракети впали у двір приватного будинку у Голосіївському районі Києва, спровокувавши пожежу. У Шевченківському районі уламки знайшли на проїжджій частині.

Пізніше в КМВА повідомили, що сьогоднішню нічну атаку було здійснено з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Росіяни випустили ракети типу Х-101 (Х-555). Загалом над Києвом збили близько 15 ворожих ракет.

"Влучань не допущено, попередньо, без жертв та серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється та уточнюється", — сказано в повідомленні.

У соцмережах жителі Києва публікують фото з уламками ракет, які знаходять у столиці.

Як уточнили у КМВА, інформації про постраждалих не надходило.

Перед цим у військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО на околицях Києва, після чого місцеві жителі повідомили про гучний вибух. У місті лунала повітряна тривога, а кияни були змушені ховатися у метро.

Нагадаємо, увечері 8 травня Збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Харківської області. За повідомленням місцевої військової адміністрації, російські окупанти завдали по регіону удару попередньо ракетами С-300. Крім того, повідомлялося про вибухи у Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях.

Раніше, ніч на 8 травня ЗС РФ обстріляли Одесу, внаслідок чого загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. За словами голови пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталі Гуменюк, на дільницях, куди потрапили російські ракети, спалахнули сильні пожежі.

Внаслідок російського ракетного обстрілу було практично знищено склади Червоного Хреста в Одесі. Крім того, постраждала мобільна клініка у Миколаєві.

Також нагадаємо, що вночі 8 травня ЗС РФ атакували Київ рекордною кількістю БПЛА. За даними мера столиці Віталія Кличка, українським силам вдалося збити всі 36 дронів, які летіли у напрямку міста.