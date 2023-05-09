Массированный обстрел Украины на 9 мая: ПВО сбила 23 крылатые ракеты, — командование (фото)

Враг осуществил пуски в две волны: 8 "Калибров" из акватории Черного моря и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 из 25 крылатых ракет, которые россияне запустили по городам Украины в ночь на 9 мая. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Так, первые ракеты запустили около 22-х часов 8 мая. Из акватории Черного моря враг запустил 8 крылатых ракет "Калибр" морского и воздушного базирования. Все они были уничтожены силами ПВО воздушного командования "Юг".

Позже, около 4-х часов утра 9 мая, россияне запустили 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации — четырех Ту-95МС в районе Каспия.

Силами и средствами ПВО воздушного командования "Центр" уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну — в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего украинские защитники сбили 15 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

Обстрел Днепра 9 мая

Как сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак, ночью военные из воздушного командования "Восток" сбили все 8 ракет, которые враг направил на область. Обломки упали на четырехэтажное здание в Днепре, в результате 32-летния женщина получила ранения, ее доставили в больницу. В доме повреждены крыша и перекрытия нескольких квартир.

"На третьем этаже обнаружили боевую часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей эвакуировали. Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат", — сообщил Лысак.

Кроме того, враг бил из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общине. В результате вражеского обстрела один частный дом уничтожен, еще четыре — повреждены. Побиты хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди не пострадали.

Обстрел Киева 9 мая

Напомним, в ночь на 9 мая над Киевом сбили 15 крылатых ракет Х-101/Х-555. В результате падения обломков в Голосеевском районе столицы возник пожар. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Кроме того, жители столицы публиковали в соцсетях фото найденных обломков уничтоженных ракет.

Напомним, вечером 8 мая россияне совершили ракетный обстрел Харьковской области. Как сообщили в местной военной администрации, ВС РФ нанесли по региону удар ракетами С-300. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Сумской и Херсонской областях.