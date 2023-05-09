За невдачі у Бахмуті: Зеленський пояснив причину посилення ракетних обстрілів з боку РФ

На думку лідера України, ракетний обстріл за останні дні показує бажання російського керівництва показати своєму народу хоч якісь перемоги.

Related video

На тлі невдач у Бахмуті російські окупанти вирішили збільшити ракетні удари по Україні. Таким чином вони сподіваються хоч щось "продати" своєму народу у вигляді так званих "перемог". Про це повідомив у вівторок, 9 травня, президент України Володимир Зеленський під час спільної конференції з головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн, передає РБК-Україна.

"Після довготривалої, скажімо так, паузи з точки зору кількості ударів по українській землі, бо ми пам'ятаємо, що було восени та взимку, ударів було не менше. А були дні, коли було й більше. Потім була "пауза" з погляду кількості, але щоденні удари не закінчувалися", — зазначив президент України.

Зараз, за словами Зеленського, можна відзначити збільшення кількості випущених по Україні ракет, проте таким чином Росія просто намагається щось піднести своєму суспільству.

"На мою думку, зараз РФ та її військово-політичному керівництву треба, як то кажуть, щось "продавати" своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство є", — зазначив лідер України.

Зеленський підкреслив, що у російському суспільстві існує велика підтримка радикальних дій військово-політичного керівництва та "радість" кількості смертей українців.

"Бахмут "продати" не вдалося, тому що не вдалося захопити. Це була остання у них така "важлива операція" 9 травня встигнути це зробити. І хоча, на жаль, вже не існує там як такого цілого міста, все зруйновано абсолютно. Тим не менш Росія так "любить Донбас", що ніколи там не була", — зазначив він.

Оскільки Росії необхідно заповнювати інформаційне тло перемогами, на думку президента, при цьому їм не вдалося перед 9-м травня захопити Бахмут, "їм треба показати, що вони знову щось зруйнували".

Нагадаємо, в ніч на 8 травня росіяни атакували українські міста з використанням крилатих ракет і ударних дронів-камікадзе Shahed.

Після ракетної атаки України в ніч на 9 травня, уламки збитих крилатих ракет були виявлені в Києві, Київській та Черкаській областях. Повітряні сили ЗСУ збили за час ракетної атаки 23 з 25 запущених Росією ракет