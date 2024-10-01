79-річний Род Стюарт з дружиною та сином вийшли на публіку (фото)

Стюарт одружений з Ланкастер з 2007 року. Вони стали батьками синів Аластера, 18 років, і Ейдена, 13 років.

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79-річний британський вокаліст та композитор Род Стюарт вийшов на публіку з дружиною та сином. Про це пише Daily Mail.

Сер Род Стюарт і його дружина Пенні Ланкастер, 53, приєдналися до свого 18-річного сина Алістера на церемонії нагородження WellChild Awards у готелі Royal Lancaster у Лондоні.

Музикант виглядав стильно в чорному блейзері, який він поєднував із штанами в тонку смужку та парою срібних брогів.

Тим часом його дружина продемонструвала приталену шкіряну спідницю-олівець і блузку.

18-річний Алістер зʼявився у двобортному сірому костюмі, який він поєднав з чорною сорочкою.

Сім'я вийшла на червону доріжку перед церемонією на фоні чуток про розлучення Рода Стюарта та його обраниці.

Род Стюарт з дружиною та сином Фото: Getty Images

Британський вокаліст також є батьком чотирьох дочок: Сари, 60, Кімберлі, 44, Рубі, 36, і Рене, 32, а також чотирьох синів Шона, 43, і Ліама, 29, від попередніх стосунків. Стюарт одружений з Ланкастер з 2007 року, і вони стали батьками синів Аластера, 18 років, і Ейдена, 13 років.

Повідомляється, що пара відчайдушно працювала над своїм 17-річним шлюбом після того, як Род відмовився від їхніх планів продати свій особняк у Беверлі-Гіллз за 55 мільйонів фунтів стерлінгів і повернутися до Великої Британії.

Род Стюарт з дружиною

Нагадаємо, Род Стюарт повторив весільну клятву через 16 років після одруження.

Також Фокус писав про весілля сина Рода Стюарта в Хорватії.