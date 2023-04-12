78-річний Род Стюарт повторив весільну клятву для своєї дружини на 16-ту річницю шлюбу

Пара одружилася через вісім років після першого знайомства і досі щаслива у шлюбі.

Related video

Легендарний британський музикант Род Стюарт та його 52-річна дружина Пенні Ланкастер оновили свої весільні клятви. Заради цього артист навіть призупинив тур, щоб дати можливість своїм дітям бути присутнім на церемонії, пише Woman's Day.

Зворушливий захід відбувся в Сіднеї (Австралія), де у Стюарта концерти.

За інформацією ЗМІ, пара оновила клятви у присутності синів, 17-річного Аластера та 12-річного Ейдана, а також 18-річної племінниці Рафаелли.

Пізніше вони відсвяткували свій союз, повечерявши з австралійським теле- та радіоведучим Річардом Уїлкінсом.

"Пенні і Роду подобається бути закоханими. Вони думають, що є щось кумедне в тому, щоб святкувати свої обітниці в різних місцях по всьому світу, то чому б не зробити це знову в Сіднеї!" – каже друг знаменитостей.

Пенні та Род одружилися у 2007 році. На 10-річчя шлюбу вони вже влаштовували таку церемонію. Майбутнє подружжя познайомилося ще в 1999 році, коли Пенні запропонувала Стюарту сфотографувати його під час туру, переключивши свою увагу з модельного бізнесу на фотографію за кілька років до їхньої зустрічі.

Весілля відбулося через вісім років після знайомства. Церемонія проходила в Портофіно (Італія). Там же молодята провели медовий місяць на розкішній яхті.

Род не раз зізнавався, що дуже любить свою дружину.

"Пенні – це весь мій світ. Кохання означає багато для багатьох людей, але для мене це – бажання поділитися всім з тим, кого любиш, і зараз я люблю Пенні більше, ніж будь-коли, якщо це взагалі можливо", – говорив він 2017-го.

Пенні – третя дружина Рода. Спочатку він зв'язав себе шлюбом з американською актрисою Аланою Гамільтон (з 1979 по 1984 рік), а потім – з моделлю Рейчел Хантер. Другий шлюб тривав 16 років – з 1990 до 2006 року.

Раніше Фокус писав, що дружина Брюса Вілліса поділилася кадрами, де вона та актор повторили клятви вірності через 10 років шлюбу.