78-летний Род Стюарт повторил свадебную клятву для своей жены на 16-ую годовщину брака

Пара поженилась через восемь лет после первого знакомства и до сих пор счастлива в браке.

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Легендарный британский музыкант Род Стюарт и его 52-летняя жена Пенни Ланкастер обновили свои свадебные клятвы. Ради этого артист даже приостановил тур, чтобы дать возможность своим детям присутствовать на церемонии, пишет Woman's Day.

Трогательное мероприятие состоялось в Сиднее (Австралия), где у Стюарта концерты.

По информации СМИ, пара обновила клятвы в присутствии сыновей, 17-летнего Аластера и 12-летнейго Эйдана, а также 18-летней племянницы Рафаэллы.

Позже они отпраздновали свой союз, поужинав с австралийским теле- и радиоведущим Ричардом Уилкинсом.

"Пенни и Роду нравится быть влюбленными. Они думают, что есть что-то забавное в том, чтобы праздновать свои обеты в разных местах по всему миру, так почему бы не сделать это снова в Сиднее!" – говорит друг знаменитостей.

Пенни и Род поженились в 2007 году. На 10-летие брака они уже делали подобную церемонию. Будущие супруги познакомились еще в 1999 году, когда Пенни предложила Стюарту сфотографировать его во время тура, переключив свое внимание с модельного бизнеса на фотографию за несколько лет до их встречи.

Свадьба состоялась спустя восемь лет после знакомства. Церемония прошла в Портофино (Италия). Там же молодожены провели медовый месяц на роскошной яхте.

Род признался, что очень любит свою жену.

"Пенни – это весь мой мир. Любовь значит многое для многих людей, но для меня это – желание поделиться всем с тем, кого любишь, и сейчас я люблю Пенни больше, чем когда-либо, если это вообще возможно", – говорил он в 2017-м.

Пенни – третья жена Рода. Сначала он связал себя узами брака с американской актрисой Аланой Гамильтон (с 1979 по 1984 год) а затем – с моделью Рэйчел Хантер. Второй брак продлился 16 лет – с 1990 по 2006 годы.

Ранее Фокус писал, что жена Брюса Уиллиса поделилась кадрами, где она и актер повторили клятвы верности, спустя 10 лет брака.