79-летний Род Стюарт с женой и сыном вышел на публику (фото)
Стюарт женат на Ланкастер с 2007 года. Они стали родителями сыновей Аластера, 18 лет, и Эйдена, 13 лет.
79-летний британский вокалист и композитор Род Стюарт вышел на публику с женой и сыном. Об этом пишет Daily Mail.
Сэр Род Стюарт и его жена Пенни Ланкастер, 53, присоединились к своему 18-летнему сыну Алистеру на церемонии награждения WellChild Awards в отеле Royal Lancaster в Лондоне.
Музыкант выглядел стильно в черном блейзере, который он сочетал с брюками в тонкую полоску и парой серебряных брогов.
Тем временем его жена продемонстрировала приталенную кожаную юбку-карандаш и блузку.
18-летний Алистер появился в двубортном сером костюме, который он сочетает с черной рубашкой.
Семья вышла на красную дорожку перед церемонией на фоне слухов о разводе Рода Стюарта и его избранницы.
Британский вокалист также является отцом четырех дочерей: Сары, 60, Кимберли, 44, Руби, 36, и Рене, 32, а также четырех сыновей Шона, 43, и Лиама, 29, от предыдущих отношений. Стюарт женат на Ланкастер с 2007 года, и они стали родителями сыновей Аластера, 18 лет, и Эйдена, 13 лет.
Сообщается, что пара отчаянно работала над своим 17-летним браком после того, как Род отказался от их планов продать свой особняк в Беверли-Хиллз за 55 миллионов фунтов стерлингов и вернуться в Великобританию.
Напомним, Род Стюарт повторил свадебную клятву спустя 16 лет после бракосочетания.
Также Фокус писал о свадьбе сына Рода Стюарта в Хорватии.