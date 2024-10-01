79-летний Род Стюарт с женой и сыном вышел на публику (фото)

Стюарт женат на Ланкастер с 2007 года. Они стали родителями сыновей Аластера, 18 лет, и Эйдена, 13 лет.

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79-летний британский вокалист и композитор Род Стюарт вышел на публику с женой и сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Сэр Род Стюарт и его жена Пенни Ланкастер, 53, присоединились к своему 18-летнему сыну Алистеру на церемонии награждения WellChild Awards в отеле Royal Lancaster в Лондоне.

Музыкант выглядел стильно в черном блейзере, который он сочетал с брюками в тонкую полоску и парой серебряных брогов.

Тем временем его жена продемонстрировала приталенную кожаную юбку-карандаш и блузку.

18-летний Алистер появился в двубортном сером костюме, который он сочетает с черной рубашкой.

Семья вышла на красную дорожку перед церемонией на фоне слухов о разводе Рода Стюарта и его избранницы.

Род Стюарт с женой и сыном Фото: Getty Images

Британский вокалист также является отцом четырех дочерей: Сары, 60, Кимберли, 44, Руби, 36, и Рене, 32, а также четырех сыновей Шона, 43, и Лиама, 29, от предыдущих отношений. Стюарт женат на Ланкастер с 2007 года, и они стали родителями сыновей Аластера, 18 лет, и Эйдена, 13 лет.

Сообщается, что пара отчаянно работала над своим 17-летним браком после того, как Род отказался от их планов продать свой особняк в Беверли-Хиллз за 55 миллионов фунтов стерлингов и вернуться в Великобританию.

Род Стюарт с женой

Напомним, Род Стюарт повторил свадебную клятву спустя 16 лет после бракосочетания.

Также Фокус писал о свадьбе сына Рода Стюарта в Хорватии.