Один из самых редких современных спорткаров BMW выставили на продажу (фото)
BMW 3.0 CSL был выпущен ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Спорткар оснащен 560-сильным двигателем и способен развивать скорость более 300 км/ч.
На аукционе RM Sotheby's выставили редкий спорткар BMW 3.0 CSL. Автомобиль проехал всего 33 километра с момента производства. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.
BMW 3.0 CSL основан на модели M4, но имеет уникальный дизайн. Этот спорткар шире своего "донора", а также отличается наличием массивного заднего спойлера сзади.
Автомобиль никогда не был зарегистрирован, поэтому победитель торгов станет первым официальным владельцем. Спорткар имеет идеальное состояние.
Каждый спорткар изготавливался вручную командой из 30 специалистов. Сборка одного авто в среднем занимала около десяти дней.
BMW 3.0 CSL выпущен ограниченным тиражом в 50 экземпляров. На торги выставлен 44-й изготовленный автомобиль.
В интерьере присутствует уникальная отделка и эксклюзивный рычаг переключения передач. Также внутри можно найти табличку с номером авто.
BMW 3.0 CSL оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 560 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 300 км/ч.Важно
Торги за этот BMW 3.0 CSL пройдут уже 25 ноября. В аукционном доме ожидают выручить за авто от 855 000 до 1,28 млн долларов.
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