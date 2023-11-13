Один из самых редких современных спорткаров BMW выставили на продажу (фото)

BMW 3.0 CSL был выпущен ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Спорткар оснащен 560-сильным двигателем и способен развивать скорость более 300 км/ч.

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На аукционе RM Sotheby's выставили редкий спорткар BMW 3.0 CSL. Автомобиль проехал всего 33 километра с момента производства. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

BMW 3.0 CSL основан на модели M4, но имеет уникальный дизайн. Этот спорткар шире своего "донора", а также отличается наличием массивного заднего спойлера сзади.

Сзади установлен массивный спойлер Фото: RM Sotheby's

Автомобиль никогда не был зарегистрирован, поэтому победитель торгов станет первым официальным владельцем. Спорткар имеет идеальное состояние.

Каждый спорткар изготавливался вручную командой из 30 специалистов. Сборка одного авто в среднем занимала около десяти дней.

BMW 3.0 CSL выпущен ограниченным тиражом в 50 экземпляров. На торги выставлен 44-й изготовленный автомобиль.

В интерьере присутствует уникальная отделка и эксклюзивный рычаг переключения передач. Также внутри можно найти табличку с номером авто.

В интерьере присутствует уникальная отделка Фото: RM Sotheby's

BMW 3.0 CSL оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 560 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 300 км/ч.

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Торги за этот BMW 3.0 CSL пройдут уже 25 ноября. В аукционном доме ожидают выручить за авто от 855 000 до 1,28 млн долларов.

Ранее Фокус писал, что на аукцион Goldin выставили уникальный лимузин Learmousine.