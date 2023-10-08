Раритети на $400 000: в Україну завезли ексклюзивні колекційні суперкари (фото)

Одну з українських автоколекцій поповнили раритетні Ferrari 612 Scaglietti та Porsche 911 GT3. Ferrari є справжньою капсулою часу з пробігом лише 26 км.

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В Україну навіть під час війни приганяють дорогі колекційні автомобілі. Зокрема, нещодавно був помічений автовоз із двома рідкісними суперкарами 2000-х. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Сумарна вартість авто — приблизно 400 тис. доларів. Машини у відмінному стані, незважаючи на солідний вік. Їх везуть в одну з українських колекцій.

Ferrari 612 Scaglietti має пробіг лише 26 км Фото: supercars_ua

Особливо гарний вигляд має суперкар Ferrari 612 Scaglietti — він фактично як новий. Автомобіль зберігався в колекції на Близькому Сході і проїхав лише 26 км, тож це справжня капсула часу. До того ж, у нього рідкісний колір Rubino Micalizzato, тож ціна авто може легко перевищити 250 000 доларів.

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Чотиримісне купе Ferrari 612 Scaglietti випускали з 2004 по 2011 роки і всього випустили майже 3000 таких авто. Воно оснащене 5,7-літровим V12 потужністю 540 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 320 км/год. В Україні лише кілька таких авто.

Авто прямують в одну з українських автоколекцій Фото: supercars_ua

Другий автомобіль — заряджений трековий Porsche 911 GT3 в кузові 996. Такі полегшені спорткари випускали з 1999 по 2002 роки і оснащували високооборотистою 3,6-літровою шісткою на 360 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість становить 302 км/год. Ціна — понад 100 000 доларів за авто в хорошому стані.

До речі, нещодавно в Україні вже з'явився і новий Porsche 911 GT3 2023 модельного року.

Також Фокус повідомляв, що в Києві сфотографували дорогий BMW Олександра Усика.