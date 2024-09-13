Маленькая ракета: обнаружен спортивный Ford 2017 года в новом состоянии (фото)

Ford Fiesta ST — заряженный вариант компактного хэтчбека с 1,6-литровым 197-сильным турбомотором. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 220 км/ч.

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В США обнаружили прекрасно сохранившийся Ford Fiesta 2017 года в заряженной версии ST. Хэтчбек проехал всего 4180 км. Об этом сообщается на сайте Cars and Bids.

Хэтчбек длительное время простоял на улице под навесом Фото: Cars and Bids

Этот Ford Fiesta ST несколько лет стоял под навесом на улице в штате Мичиган. Он хорошо сохранился и недавно прошел техобслуживание с заменой масла. Кузов, салон и двигатель в хорошем состоянии.

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Ford Fiesta ST — спортивная версия модели с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 197 л. с. и 240 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Кроме того, хэтчбек доработали ходовую и установили увеличенные тормоза.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Cars and Bids

От стандартной модели Ford Fiesta ST отличается широкой решеткой радиатора, обвесом, спойлером на крыше и 17-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные руль и сиденья, а педали украшены металлическими накладками.

Авто оснащено 197-сильным турбомотором Фото: Cars and Bids

Комплектация Ford Fiesta ST включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и акустику Sony. Сейчас этой капсуле времени ищут нового владельца и выставили на продажу.

Кстати, недавно обнаружили лимитированный заряженный Ford Mustang 2000 года в новом состоянии.

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