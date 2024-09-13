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Авто

Маленькая ракета: обнаружен спортивный Ford 2017 года в новом состоянии (фото)

Ford Fiesta ST, Ford Fiesta, Ford Fiesta 2017, капсула времени
Фото: Cars and Bids | Ford Fiesta ST почти не эксплуатировался

Ford Fiesta ST — заряженный вариант компактного хэтчбека с 1,6-литровым 197-сильным турбомотором. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 220 км/ч.

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В США обнаружили прекрасно сохранившийся Ford Fiesta 2017 года в заряженной версии ST. Хэтчбек проехал всего 4180 км. Об этом сообщается на сайте Cars and Bids.

Ford Fiesta ST 2017, Ford Fiesta, Ford Fiesta 2017, капсула времени Fullscreen
Хэтчбек длительное время простоял на улице под навесом
Фото: Cars and Bids

Этот Ford Fiesta ST несколько лет стоял под навесом на улице в штате Мичиган. Он хорошо сохранился и недавно прошел техобслуживание с заменой масла. Кузов, салон и двигатель в хорошем состоянии.

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Ford Fiesta ST — спортивная версия модели с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 197 л. с. и 240 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Кроме того, хэтчбек доработали ходовую и установили увеличенные тормоза.

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В салоне установлены спортивные кресла
Фото: Cars and Bids

От стандартной модели Ford Fiesta ST отличается широкой решеткой радиатора, обвесом, спойлером на крыше и 17-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные руль и сиденья, а педали украшены металлическими накладками.

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Авто оснащено 197-сильным турбомотором
Фото: Cars and Bids

Комплектация Ford Fiesta ST включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и акустику Sony. Сейчас этой капсуле времени ищут нового владельца и выставили на продажу.

Кстати, недавно обнаружили лимитированный заряженный Ford Mustang 2000 года в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокроссовере Ford.