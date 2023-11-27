Раритет за $5 мільйонів: на аукціон виставлено перший суперкар Ford (фото)

У 1966 році випустили лише 30 серійних Ford GT40. Суперкар оснащений 4,7-літровим 335-сильним V8 і здатний розвинути 264 км/год.

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У США на аукціон Mecum виставили рідкісний Ford GT40 1966 року. Орієнтовну вартість суперкара не називають, але раніше аналогічні купе продавали за 3-5 мільйонів доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Випущено лише 30 серійних Ford GT40 Фото: Mecum

Знаменитий Ford GT40 прославився тим, що зміг перемогти Ferrari в престижних 24-годинних перегонах у Ле-Мані. Саме про ці події зняли фільм "Аутсайдери" з Крістіаном Бейлом і Меттом Деймоном.

Ford GT40 здатний розвинути 264 км/год Фото: Mecum

Мало хто знає, що у Ford GT40 була і серійна версія — випустили 30 купе для доріг загального користування. Саме таке авто і виставили на продаж. Це перший суперкар Ford.

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Від гоночного авто такий Ford GT40 відрізняється спицьованими колесами, а також наявністю покажчиків поворотів і дзеркал заднього виду. У салоні встановлено шкіряні сидіння.

Салон Ford GT40 оздоблено шкірою Фото: Mecum

Як і гоночний Ford GT40 MkI, дорожня версія оснащена 4,7-літровим V8, але потужність зменшили з 385 до 335 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість становить 264 км/год.

Суперкар оснащений 335-сильним V8 Фото: Mecum

Саме цей автомобіль спочатку належав гонщику Умберто Мальолі, а останні 30 років він зберігався в приватній колекції. Суперкар Ford проїхав лише 21 600 км, а нещодавно пройшов реставрацію в знаменитому німецькому ательє Ruf.

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