У США виявили покинутим раритетний спорткар 70-х вартістю понад $200 000 (відео)

Plymouth Superbird 1970 року — лімітована серійна версія гоночного авто з NASCAR. Спорткар оснащений величезним антикрилом і 7,2-літровим 390-сильним V8.

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У США знайдено занедбаний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Рідкісний спорткар десятиліттями стояв у старому гаражі. Йому присвятили відео на YouТube-каналі Rocket Restaurations.

Спорткар оснащений величезним антикрилом Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird виявили в Південній Кароліні. Авто з цим VIN-номером вважалося загубленим — про нього не чули щонайменше років 20 і думали, що його утилізували.

Спорткар укритий іржею, а в його передній частині видно вм'ятини від незначної ДТП. До того ж авто перефарбували з жовтого в синій колір. Салон купе непогано зберігся, а ось двигун Plymouth Superbird потребує ремонту.

Салон Plymouth Superbird непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Реставрація авто має сенс, адже зараз Plymouth Road Runner Superbird у хорошому стані коштують понад 200 000 доларів, а ціна деяких екземплярів перевищує мільйон доларів.

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Річ у тім, що Plymouth Superbird 1970 року — рідкісна колекційна модель, випущена накладом у 1935 екземплярів. Це серійна версія гоночного авто з чемпіонату NASCAR із обтічним "носом" і величезним антикрилом.

Plymouth Superbird оснащували моторами потужністю від 375 до 425 к. с. Конкретно цей оснащений 7,2-літровим V8 на 390 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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