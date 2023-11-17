Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Ексклюзив за $2,6 мільйона: на продаж виставлено найрідкісніший і найдорожчий Fiat (фото)

Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V 1953, Fiat 8V
Фото: RM Sotheby's | Ціна Fiat 8V Ghia Supersonic зараз перевищує 2 мільйони доларів

Випущено лише 14 купе Fiat 8V Supersonic з футуристичним кузовом від ательє Ghia. 70-річний спорткар здатний розвинути швидкість близько 200 км/год.

Related video

У Нью-Йорку на аукціон RM Sotheby's виставлено Fiat 8V 1953 року. За рідкісне і незвичайне спорткупе планують виручити до 2,6 мільйона доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Fiat 8V Ghia, Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V 1953, Fiat 8V Fullscreen
Футуристичний дизайн авто розроблений в ательє Ghia
Фото: RM Sotheby's

Fiat 8V — нетипова модель італійської марки, яка більше відома доступними міськими авто. Свого часу розкішне туристичне купе було флагманом Fiat і збиралося вручну виключно під замовлення.

Fiat 8V 1953, Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V Fullscreen
Спорткар 30 років простояв покинутим
Фото: RM Sotheby's

З 1952 по 1954 рік випущено лише 114 Fiat 8V усіх модифікацій. Утім, конкретно це авто ще більш рідкісне — це одне з 14 купе Fiat V8 Ghia Supersonic. В останні роки їх продають за 2-2,25 млн доларів.

Важливо
Ексклюзив за мільйон: на продаж виставлено найшвидший і найдорожчий Nissan в історії (фото)
Ексклюзив за мільйон: на продаж виставлено найшвидший і найдорожчий Nissan в історії (фото)

В ательє Ghia створили для Fiat V8 футуристичний обтічний кузов із довгим капотом, високою віконною лінією і ліхтарями, що нагадують сопла реактивних двигунів. З 2,0-літровим 135-сильним V8 спорткар здатний розвинути близько 200 км/год.

Fiat 8V, Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V 1953, Fullscreen
Під капотом встановлено 2,0-літровий V8 на 135 к.с.
Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль близько 30 років простояв покинутим у гаражі міланського дилера Fiat. У 2001 році його виявив колекціонер із Бельгії і витратив майже три роки на реставрацію спорткара. Авто відновили до оригінального стану.

Раніше Фокус розповідав, що найдорожчий Ferrari пішов з молотка за ціною понад 50 мільйонів доларів.

Також ми писали, що на аукціон виставлено аналог Hummer від Toyota.