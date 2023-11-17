Ексклюзив за $2,6 мільйона: на продаж виставлено найрідкісніший і найдорожчий Fiat (фото)

Випущено лише 14 купе Fiat 8V Supersonic з футуристичним кузовом від ательє Ghia. 70-річний спорткар здатний розвинути швидкість близько 200 км/год.

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У Нью-Йорку на аукціон RM Sotheby's виставлено Fiat 8V 1953 року. За рідкісне і незвичайне спорткупе планують виручити до 2,6 мільйона доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Футуристичний дизайн авто розроблений в ательє Ghia Фото: RM Sotheby's

Fiat 8V — нетипова модель італійської марки, яка більше відома доступними міськими авто. Свого часу розкішне туристичне купе було флагманом Fiat і збиралося вручну виключно під замовлення.

Спорткар 30 років простояв покинутим Фото: RM Sotheby's

З 1952 по 1954 рік випущено лише 114 Fiat 8V усіх модифікацій. Утім, конкретно це авто ще більш рідкісне — це одне з 14 купе Fiat V8 Ghia Supersonic. В останні роки їх продають за 2-2,25 млн доларів.

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В ательє Ghia створили для Fiat V8 футуристичний обтічний кузов із довгим капотом, високою віконною лінією і ліхтарями, що нагадують сопла реактивних двигунів. З 2,0-літровим 135-сильним V8 спорткар здатний розвинути близько 200 км/год.

Під капотом встановлено 2,0-літровий V8 на 135 к.с. Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль близько 30 років простояв покинутим у гаражі міланського дилера Fiat. У 2001 році його виявив колекціонер із Бельгії і витратив майже три роки на реставрацію спорткара. Авто відновили до оригінального стану.

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