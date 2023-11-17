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Авто

Эксклюзив за $2,6 миллиона: на продажу выставлен самый редкий и дорогой Fiat (фото)

Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V 1953, Fiat 8V
Фото: RM Sotheby's | Цена Fiat 8V Ghia Supersonic сейчас превышает 2 миллиона долларов

Выпущено лишь 14 купе Fiat 8V Supersonic с футуристическим кузовом от ателье Ghia. 70-летний спорткар способен развить скорость около 200 км/ч.

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В Нью-Йорке на аукцион RM Sotheby’s выставлен Fiat 8V 1953 года. За редкое и необычное спорткупе планируют выручить до 2,6 миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Fiat 8V Ghia, Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V 1953, Fiat 8V Fullscreen
Футуристический дизайн авто разработан в ателье Ghia
Фото: RM Sotheby's

Fiat 8V – нетипичная модель итальянской марки, которая больше известна доступными городскими авто. В свое время роскошное туристическое купе было флагманом Fiat и собиралось вручную исключительно под заказ.

Fiat 8V 1953, Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V Fullscreen
Спорткар 30 лет простоял заброшенным
Фото: RM Sotheby's

С 1952 по 1954 год выпущено лишь 114 Fiat 8V всех модификаций. Впрочем, конкретно это авто еще более редкое – это один из 14 купе Fiat V8 Ghia Supersonic. В последние годы их продают за 2-2,25 млн долларов.

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В ателье Ghia создали для Fiat V8 футуристический обтекаемый кузов с длинным капотом, высокой оконной линией и фонарями, напоминающими сопла реактивных двигателей. С 2,0-литровым 135-сильным V8 спорткар способен развить около 200 км/ч.

Fiat 8V, Fiat 8V Ghia Supersonic, Fiat 8V Ghia, Fiat 8V 1953, Fullscreen
Под капотом установлен 2,0-литровый V8 на 135 л. с.
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль около 30 лет простоял заброшенным в гараже миланского дилера Fiat. В 2001 году его обнаружил коллекционер из Бельгии и потратил почти три года на реставрацию спорткара. Авто восстановили до оригинального состояния.

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