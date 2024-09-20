Знаменитый американский спорткар 70-х обнаружен брошенным в старом гараже (фото)

Изготовлено всего 1286 купе Pontiac Firebird Trans Am с 7,5-литровым 300-сильным V8. Спорткар способен разогнаться до сотни за 7,6 с и развить более 200 км/ч.

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В США обнаружили заброшенный Pontiac Firebird 1972 года. Культовое спортивное авто десятилетиями стояло в гараже. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Этот Pontiac Firebird Trans Am был обнаружен на ферме в штате Мичиган. Пробег авто составляет всего 41,5 тыс. км, однако его состояние оставляет желать лучшего.

Pontiac Firebird Trans Am нуждается в реставрации Фото: Ebay

Кузов спорткара покрыт ржавчиной, а в его салоне повреждена отделка. Двигатель Pontiac Firebird не заводится, да и кондиционер не работает. Зато продавец утверждает, что авто на 100% оригинальное и очень редкое.

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Дело в том, что Pontiac Firebird Trans Am оснащен огромным 7,5-литровым V8 мощностью 300 сил. В 1972 году изготовили всего 1286 таких авто. С 3-ступенчатой автоматической КПП он мог разгоняться до 100 км/ч за 7,6 с и развивать скорость более 200 км/ч.

В салоне повреждена отделка Фото: Ebay Под капотом установлен 7,5-литровый 300-сильный V8 Фото: Ebay

Теперь для Pontiac Firebird Trans Am ищут нового владельца, который отреставрирует редкий автомобиль. В хорошем состоянии подобные спорткары стоят от 50 000 до 100 000 долларов.

Кстати, недавно в США обнаружили знаменитый спорткар Plymouth Barracuda Hemi за $350 000, который 47 лет простоял в гараже.

Также Фокус рассказывал о Pontiac Firebird 1976 года в новом состоянии.