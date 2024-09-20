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Авто

Знаменитый американский спорткар 70-х обнаружен брошенным в старом гараже (фото)

Pontiac Firebird 1972, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am
Фото: Ebay | Pontiac Firebird 1972 года длительное время ржавел в гараже

Изготовлено всего 1286 купе Pontiac Firebird Trans Am с 7,5-литровым 300-сильным V8. Спорткар способен разогнаться до сотни за 7,6 с и развить более 200 км/ч.

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В США обнаружили заброшенный Pontiac Firebird 1972 года. Культовое спортивное авто десятилетиями стояло в гараже. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Этот Pontiac Firebird Trans Am был обнаружен на ферме в штате Мичиган. Пробег авто составляет всего 41,5 тыс. км, однако его состояние оставляет желать лучшего.

Pontiac Firebird Trans Am, Pontiac Firebird 1972 года, Pontiac Firebird Fullscreen
Pontiac Firebird Trans Am нуждается в реставрации
Фото: Ebay

Кузов спорткара покрыт ржавчиной, а в его салоне повреждена отделка. Двигатель Pontiac Firebird не заводится, да и кондиционер не работает. Зато продавец утверждает, что авто на 100% оригинальное и очень редкое.

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Дело в том, что Pontiac Firebird Trans Am оснащен огромным 7,5-литровым V8 мощностью 300 сил. В 1972 году изготовили всего 1286 таких авто. С 3-ступенчатой автоматической КПП он мог разгоняться до 100 км/ч за 7,6 с и развивать скорость более 200 км/ч.

Pontiac Firebird 1972, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
В салоне повреждена отделка
Фото: Ebay
Pontiac Firebird 1972, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
Под капотом установлен 7,5-литровый 300-сильный V8
Фото: Ebay

Теперь для Pontiac Firebird Trans Am ищут нового владельца, который отреставрирует редкий автомобиль. В хорошем состоянии подобные спорткары стоят от 50 000 до 100 000 долларов.

Кстати, недавно в США обнаружили знаменитый спорткар Plymouth Barracuda Hemi за $350 000, который 47 лет простоял в гараже.

Также Фокус рассказывал о Pontiac Firebird 1976 года в новом состоянии.