У подростка начались галлюцинации после Revo: врач рассказала, что произошло

Парень вернулся с прогулки с друзьями, и ему стало плохо. Среди симптомов — неуемная рвота и кратковременная потеря сознания.

Related video

Иногда желание подростков получить новые впечатления приводит к тому, что они вредят собственному здоровью. Одной из таких историй 6 февраля поделилась в Facebook медик Татьяна Есич.

"Например, чрезмерное употребление слабоалкогольных, энергетических коктейлей может привести к формированию зависимости, токсическому поражению важных органов и систем несформированного организма", — отметила она.

Врач сообщила, что вечером 3 февраля в Центральную оперативную диспетчерскую Днепра позвонила "взволнованная жительница одного из поселков". Она просила о помощи для несовершеннолетнего сына. Женщина подозревала, что парень отравился неизвестным веществом.

На вызов срочно выехала ближайшая бригада "скорой". Выяснилось, что пациенту 14 лет. Сам он рассказал, что стало плохо после прогулки с друзьями. Подросток признался, что компания выпила примерно 10 бутылок Revo.

"Как следствие — у парня неуемная рвота, головокружение, кратковременная потеря сознания и галлюцинации. Парамедик быстро обследовала пациента, установила венозный доступ, начала инфузионную терапию, которая продолжалась все время транспортировки", — передала Есич.

Уже в состоянии средней тяжести подростка госпитализировали.

"Необходимо быть внимательнее к своим "взрослым" детям, профилактировать и уберечь их от несчастных случаев. Нашим коллегам спасибо за профессионализм и готовность спасать жизни", — добавила медик.

Публикация об отравлении Revo в Днепропетровской области Фото: Скриншот

Напомним, в росСМИ сообщили, что 13-летний подросток, который якобы оказался сыном украинских беженцев, пешком пришел в РФ. Отмечается, что он — гражданин Финляндии и пересек границу без разрешения.

6 января в ГСЧС предупредили, что некоторые украинские пользователи Signal получили фейковые сообщения якобы от их ведомства.