У підлітка почалися галюцинації після Revo: лікарка розповіла, що сталося

Хлопець повернувся з прогулянки з друзями, і йому стало зле. Серед симптомів — невгамовна блювота та короткочасна втрата свідомості.

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Іноді бажання підлітків отримати нові враження призводить до того, що вони шкодять власному здоров’ю. Однією з таких історій 6 лютого поділилась у Facebook медикиня Тетяна Єсич.

"Наприклад, надмірне вживання слабоалкогольних, енергетичних коктейлів може призвести до формування залежності, токсичного ураження важливих органів і систем несформованого організму", — зазначила вона.

Лікарка повідомила, що ввечері 3 лютого до Центральної оперативної диспетчерської Дніпра подзвонила "схвильована мешканка одного з селищ". Вона просила про допомогу для неповнолітнього сина. Жінка підозрювала, що хлопець отруївся невідомою речовиною.

На виклик терміново виїхала найближча бригада "швидкої". З’ясувалось, що пацієнту 14 років. Сам він розповів, що стало зле після прогулянки з друзями. Підліток зізнався, що компанія випила приблизно 10 пляшок Revo.

"Як наслідок — у хлопця невгамовна блювота, запаморочення, короткочасна втрата свідомості та галюцинації. Парамедик швидко обстежила пацієнта, встановила венозний доступ, розпочала інфузійну терапію, яка продовжувалась увесь час транспортування", — передала Єсич.

Вже у стані середньої тяжкості підлітка госпіталізували.

"Необхідно бути уважнішими до своїх "дорослих" дітей, профілактувати та вберегти їх від нещасних випадків. Нашим колегам дякуємо за професіоналізм та готовність рятувати життя", — додала медикиня.

Публікація про отруєння Revo у Дніпропетровській області Фото: Скриншот

Нагадаємо, у росЗМІ повідомили, що 13-річний підліток, який нібито виявився сином українських біженців, пішки прийшов у РФ. Зазначається, що він — громадянин Фінляндії й перетнув кордон без дозволу.

6 січня у ДСНС попередили, що деякі українські користувачі Signal отримали фейкові повідомлення нібито від їхнього відомства.