Український підліток пішки пройшов кордон з Фінляндії, щоб потрапити до Росії, — росЗМІ

Підлітка можуть повернути, але складність у тому, що, він неповнолітній, а згідно з російським законодавством, неповнолітнього можуть передати лише його офіційному представнику.

Related video

До Росії через кордон з Фінляндії прийшов 13-річний підліток. Він нібито виявився сином українських біженців, якому не сподобалося життя за кордоном. Про це пише російське видання "Фонтанка".

"Підліток, який перетнув без дозволу кордон між Фінляндією та Росією в районі Кархусуо в Іматрі, виявився сином українських біженців і зараз перебуває у Центрі тимчасового тримання для неповнолітніх правопорушників у Невському районі Петербурга. Перебіжчику через російсько-фінський кордон 13 років, і він не є громадянином Фінляндії", — йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що хлопчик із сім'ї українських біженців.

Як пише видання, підлітка можуть повернути, але складність у тому, що, він неповнолітній, а згідно з російським законодавством, неповнолітнього можуть передати лише його офіційному представнику.

У поліції, підліток нібито пояснив свій вчинок невдоволенням умовами життя у Фінляндії. Хлопчик розповів про конфлікти з іншими біженцями — з азіатських та африканських країн.

Раніше про випадок з підлітком повідомила Прикордонна служба Фінляндії. Фінські прикордонники звернулися до РФ з проханням повернути хлопця на територію Фінляндії, а якщо питання не вдасться зрушити, у процес будуть залучати МЗС.

Нагадаємо, що у Німеччині деякі з партій, які мають високі шанси пройти до німецького парламенту, критикують розміри виплат українським біженцям і планують сприяти їхньому працевлаштуванню.

Також повідомлялося, що біля притулку для українських біженців в Нідерландах виявили "гранату": евакуйовано близько 80 осіб.