Біля притулку для українських біженців в Нідерландах виявили "гранату": евакуйовано близько 80 осіб
З притулку було евакуйовано близько 80 українських біженців. Поліція припускала, що це ручна граната часів Другої світової війни, однак правоохоронці помилились.
У неділю, 19 січня в Нідерландах неподалік притулку для українських біженців поліція виявила предмет, схожий на ручну гранату. Про це повідомляє Reformatorisch dagblad з посиланням на представників поліції.
Предмет був виявлений біля судна-притулку для біженців з України поблизу міста Мук. Поліція припустила, що це може бути випадковістю.
"Це може бути ручна граната часів Другої світової війни", – прокоментував ситуацію представник поліції.
Внаслідок інциденту евакуювали близько 80 мешканців притулку. Їх тимчасово розмістили у ратуші муніципалітету.
За повідомленням журналістів, поліція взялась за розслідування справи. Крім цього, Служба зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Міністерства оборони США (EOD) забирала снаряд для знешкодження його в іншому місці.
Згодом виявилось, що знайдена на кораблі для українських біженців, є муляжем. Евакуйованим біженцям дозволили повернутись додому.
Нагадаємо, що у 2024 році кількість українців, які виїхали за кордон і не повернулись, зросла втричі. Загалом протягом минулого року 443 тисяч українців залишили країну й не приїхали в Україну. Найбільше громадян залишилося за кордоном у червні — 194 тисячі осіб.
Пізніше в ЗМІ писали, що в разі завершення війни в Україні країни центру та сходу Європи можуть зіткнутися з економічними проблемами через повернення українських біженців додому. Це може викликати великий дефіцит на ринку праці європейських країн.