У 2024 році кількість українців, які виїхали за кордон і не повернулись, зросла втричі

Протягом минулого року 443 тисяч українців залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.

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У 2024 році громадяни України перетинали державний кордон 30,11 мільйона разів. При цьому 2% від загальної кількості тих, хто виїжджав, не повернулися назад. Це 443 тисячі осіб. Про це повідомляє "Опендатабот" з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Ці показники є у 3,3 раза більшими, аніж дані за 2023 рік. Тоді різниця між тими, хто виїхав та повернувся, склала лише 134 тисячі.

Найбільше громадян залишилося за кордоном у червні — 194 тисячі осіб.

Лише три місяці 2024 року мали позитивний баланс між тими, хто повертався, і тими, хто виїжджав за кордон. У квітні повернулося на 58 тисяч осіб більше, ніж виїхало, у липні — на 23 тисячі, а в серпні — на 89 тисяч.

За майже три роки повномасштабної війни, за даними Держприкордонслужби, близько 3 мільйонів українців не повернулися додому. Це майже відповідає кількості громадян, які виїхали з країни за попередні 11 років (2011–2021).

Дані Державної прикордонної служби враховують лише офіційні пункти пропуску. Наразі немає достовірної інформації щодо українців, які залишили тимчасово окуповані території чи виїхали нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. Більшість біженців зосереджені у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тисяч) та Чехії (376 тисяч).

Нагадаємо, українські кіберспортсмени не повернулися в Україну після участі у турнірі IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії.

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що Україна готова надати своїм громадянам, які виїхали за кордон, роботу на оборонних підприємствах.