В 2024 году количество украинцев, которые выехали за границу и не вернулись, выросло втрое

В течение прошлого года 443 тысяч украинцев покинули страну и не вернулись. Это втрое больше, чем в 2023 году, когда этот показатель составлял 134 тысячи.

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В 2024 году граждане Украины пересекали государственную границу 30,11 миллиона раз. При этом 2% от общего количества выезжавших не вернулись обратно. Это 443 тысячи человек. Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Эти показатели в 3,3 раза больше, чем данные за 2023 год. Тогда разница между теми, кто выехал и вернулся, составила лишь 134 тысячи.

Больше всего граждан осталось за границей в июне — 194 тысячи человек.

Только три месяца 2024 года имели положительный баланс между теми, кто возвращался, и теми, кто выезжал за границу. В апреле вернулось на 58 тысяч человек больше, чем выехало, в июле — на 23 тысячи, а в августе — на 89 тысяч.

За почти три года полномасштабной войны, по данным Госпогранслужбы, около 3 миллионов украинцев не вернулись домой. Это почти соответствует количеству граждан, выехавших из страны за предыдущие 11 лет (2011-2021).

Данные Государственной пограничной службы учитывают только официальные пункты пропуска. Пока нет достоверной информации об украинцах, которые покинули временно оккупированные территории или выехали нелегально.

По состоянию на 31 августа 2024 года 4,2 миллиона украинцев находились под временной защитой в странах Евросоюза. Большинство беженцев сосредоточены в Германии (1,1 млн), Польше (975 тысяч) и Чехии (376 тысяч).

Напомним, украинские киберспортсмены не вернулись в Украину после участия в турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии.

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что Украина готова предоставить своим гражданам, выехавшим за границу, работу на оборонных предприятиях.