Киберспортсмены из команды Коноплянки не вернулись в Украину после чемпионата мира IESF

Ярослав Буряк и Захар Силедчик представляли киберспортивную организацию kONO.ECF бывшего футболиста Евгения Коноплянки. Они объяснили свое решение сложностями, связанными с профессиональным развитием в Украине.

После участия в турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии, который проходил в городе Эр-Рияд с 11 по 19 ноября, четверо украинских киберспортсменов не вернулись в Украину. Это Ярослав Буряк, Андрей Здрок, Владислав Пивкин и Захар Силедчик. Об этом сообщила Федерация киберспорта Украины.

"Такие случаи приводят к тому, что все усилия Федерации совместно с Минмолодежспорта по содействию украинским киберспортсменам в выездах за границу для участия в соревнованиях разрушаются", — считают в организации.

В федерации отметили, что перед поездкой все участники чемпионата были подробно проинструктированы об условиях участия в соревнованиях и предоставили письменное обязательство относительно своего возвращения. Все были предупреждены и знали, что невозвращение одного спортсмена будет иметь влияние на всех других киберспортсменов в Украине.

Организация призвала украинские и международные организации разорвать договорные отношения с Буряком, Здроком, Пивкиным и Силедчиком до момента выполнения ими взятых на себя обязательств.

Эта ситуация, до момента ее решения, не позволяет больше федерации оформлять запросы на участие в международных соревнованиях игроков национальной сборной. Особенно сильно это может повлиять на сборную по PUBG Mobile, которая на чемпионате мира заняла второе место и имеет потенциал для новых достижений.

В федерации заявили, что прилагают все усилия по определению местонахождения спортсменов и поиска путей решения ситуации и возвращения их на территорию Украины.

Киберспортсмены не вернулись в Украину: какова их позиция

26-летний Ярослав Буряк (byr9) и 20-летний Захар Силедчик (Polbandana) представляли киберспортивную организацию kONO.ECF бывшего футболиста Евгения Коноплянки. Они объяснили свое решение сложностями, связанными с профессиональным развитием в Украине.

Захар Силедчик в комментарий Telegram-каналу "Кацепское Инферно" отметил, что играть в условиях блэкаутов и постоянного стресса очень сложно. По его словам, большинство успехов украинских киберспортсменов демонстрируют те, кто находится за рубежом. Он добавил, что любит Украину и намерен вернуться в будущем, но нынешние обстоятельства заставляют его искать лучшие условия для карьерного развития.

Геймер в своем Instagram в течение последних суток опубликовал несколько фото с геолокацией Лиссабон.

Захар Силедчик публикует фото в соцсетях из Лиссабона Фото: Скриншот

Ярослав Буряк заявил, что предупредил Федерацию киберспорта о своем решении остаться за рубежом. По его мнению, для построения карьеры в Украине необходима большая поддержка и соответствующие условия, которых сейчас не хватает.

"Я временно не вернулся в Украину после турнира. На это решение повлияли объективные обстоятельства, которые возникли в моей жизни и федерация была вовремя предупреждена о них. ...И да, я хочу жить и строить карьеру в Украине. Но, к сожалению, одного желания мало, нужна поддержка и условия для профессионального развития", — написал он в Telegram.

Ярослав Буряк о решении не возвращаться в Украину Фото: Скриншот

Еще полгода назад Буряк в интервью критиковал тех, кто незаконно покинул Украину.

Владислав Пивкин выехал как тренер сборной по CS2. Андрей Здрок входил в сборную по Mobile Legends: Bang Bang.

Напомним, осенью 2023 года футболист донецкого "Шахтера" Александр Распутько не вернулся в Украину после игры против "Антверпена" 4 октября.

23 октября "Шахтер" разорвал контракт со спортсменом. Telegram-каналы писали, что Александр Распутько сбежал в Россию.