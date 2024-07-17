Коноплянка повесил бутсы на гвоздь и сосредоточится на агентской деятельности (видео)

По словам экс-футболиста, он стал основателем двух "крутых проектов". Один из них — скаутская компания, которой он будет руководить вместе с еще одним бывшим футболистом "Днепра" Романом Зозулей.

Related video

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка объявил о завершении игровой карьеры. По его словам, он сосредоточится на агентской деятельности в компании, основанной вместе с Романом Зозулей. Об этом футболист сообщил в Instagram.

Уже бывший игрок поблагодарил всех, кто разделял с ним радость побед и горесть поражений, всех, кто поддерживал на поле и вне его.

"Эта глава заканчивается, но я не прощаюсь с футболом. Хочу выразить благодарность всем, кого встретил на этом пути. От всего сердца хочу поблагодарить болельщиков. Я играл на многих стадионах, но "Днепр" останется в сердце навсегда. Выступать за свою страну было настоящей мечтой", — сказал Коноплянка в опубликованном видеообращении.

По его словам, футбол был для него больше, чем просто игрой или спортом.

"Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле", — сказал он.

Евгений Коноплянка попрощался с болельщиками

Коноплянка также рассказал, что стал основателем двух "крутых проектов" — скаутского агентства для футболистов, которым он будет руководить совместно с еще действующим футболистом Романом Зозулей. Цель проекта — помогать молодым талантливым парнем осуществлять свои мечты, уточнил Коноплянка. Второй проект — киберспортивная организация.

Статистика Евгения Коноплянки в матчах за сборную

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке 04", "Шахтер", "Краковию" и "ЧФР Клуж". В составе сборной Украины провел 87 матчей, забил 21 гол и отдал 15 голевых передач.

Напомним, что в финальном матче Евро-2024 испанская звезда Дани Карвахаль потроллил игроков сборной Англии, которые выпрашивали для него желтую карточку.

Также сообщалось, что фотограф рассказал, как сделал фото Месси с малышом Ламином Ямалем.