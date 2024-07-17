Коноплянка повісив бутси на цвях і зосередиться на агентській діяльності (відео)

За словами ексфутболіста, він став засновником двох "крутих проєктів". Один із них — скаутська компанія, якою він керуватиме разом зі ще одним колишнім футболістом "Дніпра" Романом Зозулею.

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Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка оголосив про завершення ігрової кар'єри. За його словами, він зосередиться на агентській діяльності в компанії, заснованій разом із Романом Зозулею. Про це футболіст повідомив в Instagram.

Уже колишній гравець подякував усім, хто розділяв із ним радість перемог і гіркоту поразок, усім, хто підтримував на полі та поза ним.

"Цей розділ закінчується, але я не прощаюся з футболом. Хочу висловити подяку всім, кого зустрів на цьому шляху. Від щирого серця хочу подякувати вболівальникам. Я грав на багатьох стадіонах, але "Дніпро" залишиться в серці назавжди. Виступати за свою країну було справжньою мрією", — сказав Коноплянка в опублікованому відеозверненні.

За його словами, футбол був для нього більше, ніж просто грою або спортом.

"Це велика частина мене, як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити, перебуваючи на футбольному полі", — сказав він.

Євген Коноплянка попрощався з уболівальниками

Коноплянка також розповів, що став засновником двох "крутих проєктів" — скаутської агенції для футболістів, якою він керуватиме спільно з ще чинним футболістом Романом Зозулею. Мета проєкту — допомагати молодим талановитим хлопцем здійснювати свої мрії, уточнив Коноплянка. Другий проєкт — кіберспортивна організація.

Статистика Євгена Коноплянки в матчах за збірну

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка грав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке 04", "Шахтар", "Краковію" і "ЧФР Клуж". У складі збірної України провів 87 матчів, забив 21 гол і віддав 15 гольових передач.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Євро-2024 іспанська зірка Дані Карвахаль потролив гравців збірної Англії, які випрошували для нього жовту картку.

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