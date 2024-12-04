Кіберспортсмени з команди Коноплянки не повернулися в Україну після чемпіонату світу IESF

Ярослав Буряк і Захар Сіледчик представляли кіберспортивну організацію kONO.ECF колишнього футболіста Євгена Коноплянки. Вони пояснили своє рішення складнощами, пов’язаними з професійним розвитком в Україні.

Після участі у турнірі IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії, що відбувався в місті Ер-Ріяд з 11 по 19 листопада, четверо українських кіберспортсменів не повернулися в Україну. Це Ярослав Буряк, Андрій Здрок, Владислав Півкін та Захар Сіледчик. Про це повідомила Федерація кіберспорту України.

"Такі випадки призводять до того, що всі зусилля Федерації спільно з Мінмолодьспортом щодо сприяння українським кіберспортсменам у виїздах за кордон для участі у змаганнях руйнуються", — вважають в організації.

У федерації зазначили, що перед поїздкою всі учасники чемпіонату були детально проінструктовані щодо умов участі у змаганнях і надали письмове зобов’язання щодо свого повернення. Всі були попереджені та знали, що неповернення одного спортсмена буде мати вплив на всіх інших кіберспортсменів в Україні.

Організація закликала українські та міжнародні організації розірвати договірні відносини з Буряком, Здроком, Півкіним та Сіледчиком до моменту виконання ними взятих на себе зобов’язань.

Ця ситуація до моменту її вирішення не дозволяє більше федерації оформлювати запити на участь у міжнародних змаганнях гравців національної збірної. Особливо сильно це може вплинути на збірну з PUBG Mobile, яка на чемпіонаті світу зайняла друге місце та має потенціал для нових досягнень.

У федерації заявили що докладають всіх зусиль щодо визначення місцеперебування спортсменів та пошуку шляхів вирішення ситуації й повернення їх на територію України.

Кіберспортсмени не повернулися в Україну: яка їхня позиція

26-річний Ярослав Буряк (byr9) і 20-річний Захар Сіледчик (Polbandana) представляли кіберспортивну організацію kONO.ECF колишнього футболіста Євгена Коноплянки. Вони пояснили своє рішення складнощами, пов’язаними з професійним розвитком в Україні.

Захар Сіледчик у коментарі Telegram-каналу "Кацепське Інферно" зазначив, що грати в умовах блекаутів та постійного стресу дуже складно. За його словами, більшість успіхів українських кіберспортсменів демонструють ті, хто перебуває за кордоном. Він додав, що любить Україну і має намір повернутися в майбутньому, але нинішні обставини змушують його шукати кращих умов для кар’єрного розвитку.

Геймер у своєму Instagram протягом останньої доби опублікував декілька фото з геолокацією Лісабон.

Захар Сіледчик публікує фото у соцмережах з Лісабону Фото: Скриншот

Ярослав Буряк заявив, що попередив Федерацію кіберспорту про своє рішення залишитися за кордоном. На його думку, для побудови кар’єри в Україні необхідна більша підтримка та відповідні умови, яких наразі бракує.

"Я тимчасово не повернувся до України після турніру. На це рішення вплинули обʼєктивні обставини, котрі виникли у моєму житті та федерація була вчасно попереджена про них. …І так, я хочу жити та будувати карʼєру в Україні. Але, на жаль, одного бажання замало, потрібна підтримка та умови для професійного розвитку", — написав він у Telegram.

Ярослав Буряк про рішення не повертатися в Україну Фото: Скриншот

Ще пів року тому Буряк в інтерв'ю критикував тих, хто незаконно покинув Україну.

Владислав Півкін виїхав як тренер збірної з CS2. Андрій Здрок входив до збірної з Mobile Legends: Bang Bang.

Нагадаємо, восени 2023 року футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Распутько не повернувся до України після гри проти "Антверпену" 4 жовтня.

23 жовтня "Шахтар" розірвав контракт зі спортсменом. Telegram-канали писали, що Олександр Распутько втік до Росії.