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Мир

Возле приюта для украинских беженцев в Нидерландах обнаружили "гранату": эвакуированы около 80 человек

Нидерланды, граната, украинцы в мире
В Нидерландах возле приюта для беженцев обнаружили муляж гранаты возле приюта для беженцев

Из приюта было эвакуировано около 80 украинских беженцев. Полиция предполагала, что это ручная граната времен Второй мировой войны, однако правоохранители ошиблись.

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В воскресенье, 19 января в Нидерландах неподалеку от приюта для украинских беженцев полиция обнаружила предмет, похожий на ручную гранату. Об этом сообщает Reformatorisch dagblad со ссылкой на представителей полиции.

Предмет был обнаружен возле судна-убежища для беженцев из Украины вблизи города Мук. Полиция предположила, что это может быть случайностью.

"Это может быть ручная граната времен Второй мировой войны", — прокомментировал ситуацию представитель полиции.

В результате инцидента эвакуировали около 80 жителей приюта. Их временно разместили в ратуше муниципалитета.

По сообщению журналистов, полиция взялась за расследование дела. Кроме этого, Служба по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны США (EOD) забирала снаряд для обезвреживания его в другом месте.

Впоследствии оказалось, что найденная на корабле для украинских беженцев, является муляжом. Эвакуированным беженцам разрешили вернуться домой.

Напомним, что в 2024 году количество украинцев, которые выехали за границу и не вернулись, выросло втрое. Всего в течение прошлого года 443 тысяч украинцев покинули страну и не приехали в Украину. Больше всего граждан осталось за границей в июне — 194 тысячи человек.

Позже в СМИ писали, что в случае завершения войны в Украине страны центра и востока Европы могут столкнуться с экономическими проблемами из-за возвращения украинских беженцев домой. Это может вызвать большой дефицит на рынке труда европейских стран.