Возле приюта для украинских беженцев в Нидерландах обнаружили "гранату": эвакуированы около 80 человек

Из приюта было эвакуировано около 80 украинских беженцев. Полиция предполагала, что это ручная граната времен Второй мировой войны, однако правоохранители ошиблись.

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В воскресенье, 19 января в Нидерландах неподалеку от приюта для украинских беженцев полиция обнаружила предмет, похожий на ручную гранату. Об этом сообщает Reformatorisch dagblad со ссылкой на представителей полиции.

Предмет был обнаружен возле судна-убежища для беженцев из Украины вблизи города Мук. Полиция предположила, что это может быть случайностью.

"Это может быть ручная граната времен Второй мировой войны", — прокомментировал ситуацию представитель полиции.

В результате инцидента эвакуировали около 80 жителей приюта. Их временно разместили в ратуше муниципалитета.

По сообщению журналистов, полиция взялась за расследование дела. Кроме этого, Служба по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны США (EOD) забирала снаряд для обезвреживания его в другом месте.

Впоследствии оказалось, что найденная на корабле для украинских беженцев, является муляжом. Эвакуированным беженцам разрешили вернуться домой.

Напомним, что в 2024 году количество украинцев, которые выехали за границу и не вернулись, выросло втрое. Всего в течение прошлого года 443 тысяч украинцев покинули страну и не приехали в Украину. Больше всего граждан осталось за границей в июне — 194 тысячи человек.

Позже в СМИ писали, что в случае завершения войны в Украине страны центра и востока Европы могут столкнуться с экономическими проблемами из-за возвращения украинских беженцев домой. Это может вызвать большой дефицит на рынке труда европейских стран.