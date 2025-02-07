Украинский подросток пешком прошел границу из Финляндии, чтобы попасть в Россию, — росСМИ

Подростка могут вернуть, но сложность в том, что, он несовершеннолетний, а согласно российскому законодательству, несовершеннолетнего могут передать только его официальному представителю.

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В Россию через границу из Финляндии пришел 13-летний подросток. Он якобы оказался сыном украинских беженцев, которому не понравилась жизнь за границей. Об этом пишет российское издание "Фонтанка".

"Подросток, который пересек без разрешения границу между Финляндией и Россией в районе Кархусуо в Иматри, оказался сыном украинских беженцев и сейчас находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Невском районе Петербурга. Перебежчику через российско-финскую границу 13 лет, и он не является гражданином Финляндии", — говорится в сообщении.

В полиции заявили, что мальчик из семьи украинских беженцев.

Как пишет издание, подростка могут вернуть, но сложность в том, что, он несовершеннолетний, а согласно российскому законодательству, несовершеннолетнего могут передать только его официальному представителю.

В полиции, подросток якобы объяснил свой поступок недовольством условиями жизни в Финляндии. Мальчик рассказал о конфликтах с другими беженцами — из азиатских и африканских стран.

Ранее о случае с подростком сообщила Пограничная служба Финляндии. Финские пограничники обратились к РФ с просьбой вернуть парня на территорию Финляндии, а если вопрос не удастся сдвинуть, в процесс будут привлекать МИД.

Напомним, что в Германии некоторые из партий, которые имеют высокие шансы пройти в немецкий парламент, критикуют размеры выплат украинским беженцам и планируют способствовать их трудоустройству.

Также сообщалось, что возле приюта для украинских беженцев в Нидерландах обнаружили "гранату": эвакуированы около 80 человек.