Арест Шона Комбса шокировал музыкальную индустрию, — СМИ
Музыкант опровергает все обвинения против себя, а его адвоктат просит отпустить своего клиента под залог в $50 миллионов.
Арест и заключение Шона "Дидди" Комбса в связи с федеральным делом о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации вызвали шок в музыкальной индустрии. Кроме подозреваемого, "под прицелом" оказались ряд высокопоставленных представителей шоу-бизнеса, пишет Daily Mail.
Теперь руководители и лейблы активно разрабатывают планы действий на случай, если компрометирующая информация станет достоянием общественности после допросов Комбса.
"По крайней мере пяти руководителям посоветовали изучить свои возможности, поскольку они не будут защищены акционерами в случае возникновения каких-либо обвинений… Лейблы ошеломлены, поскольку звукозаписывающие компании, как правило, втягиваются в судебные иски. Поощрение потенциально проблемных руководителей к тому, чтобы они исправились, является их способом защитить себя", — сообщил инсайдер.
Шон Комбс обвиняется в заговоре с целью вымогательства и сексуальной торговле. Среди прочего его обвиняют в склонении женщин-жертв и мужчин-сексработников к наркотическим, иногда многодневным сексуальным представлениям, которые называют "Freak Offs". В обвинительном заключении против него также утверждается, что он годами принуждал и оскорблял женщин, используя шантаж и насилие.
"Мистер Комбс десятилетиями подвергал жертв физическому и сексуальному насилию. Он использовал огромные ресурсы своей компании, чтобы способствовать своему насилию и скрывать свои преступления. Проще говоря, он серийный насильник и серийный обструктор, — заявила в суде помощник прокурора США Эмили Джонсон. Она также сказала, что у него была "обширная и исчерпывающая история воспрепятствования правосудию", включая предполагаемое взяточничество и запугивание свидетелей.
Мировой судья США Робин Тарнофски встала на сторону правительства.
Сам музыкант опровергает все обвинения. Адвокаты Комбса просят освободить его под залог в размере $50 миллионов под домашний арест с электронным мониторингом. Марк Агнифило, адвокат артиста, сказал, что подаст апелляцию на решение об освобождении под залог. Правда, он согласился, что его клиент біл "неидеальным человеком", и заявил, что тот употреблял наркотики и находился в "токсичных отношениях", но получал лечение и терапию.
"Доказательства в этом деле крайне сомнительны", — заявил адвокат в суде.
Ранее Фокус писал, что обвиненный в сексуальном насилии Шон Комбс вернулся в соцсети и показал 18-летнюю дочь.