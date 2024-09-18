Арест Шона Комбса шокировал музыкальную индустрию, — СМИ

Музыкант опровергает все обвинения против себя, а его адвоктат просит отпустить своего клиента под залог в $50 миллионов.

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Арест и заключение Шона "Дидди" Комбса в связи с федеральным делом о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации вызвали шок в музыкальной индустрии. Кроме подозреваемого, "под прицелом" оказались ряд высокопоставленных представителей шоу-бизнеса, пишет Daily Mail.

Теперь руководители и лейблы активно разрабатывают планы действий на случай, если компрометирующая информация станет достоянием общественности после допросов Комбса.

Правоохранители нагрянули в дом Комбса

"По крайней мере пяти руководителям посоветовали изучить свои возможности, поскольку они не будут защищены акционерами в случае возникновения каких-либо обвинений… Лейблы ошеломлены, поскольку звукозаписывающие компании, как правило, втягиваются в судебные иски. Поощрение потенциально проблемных руководителей к тому, чтобы они исправились, является их способом защитить себя", — сообщил инсайдер.

Шон Комбс обвиняется в заговоре с целью вымогательства и сексуальной торговле. Среди прочего его обвиняют в склонении женщин-жертв и мужчин-сексработников к наркотическим, иногда многодневным сексуальным представлениям, которые называют "Freak Offs". В обвинительном заключении против него также утверждается, что он годами принуждал и оскорблял женщин, используя шантаж и насилие.

"Мистер Комбс десятилетиями подвергал жертв физическому и сексуальному насилию. Он использовал огромные ресурсы своей компании, чтобы способствовать своему насилию и скрывать свои преступления. Проще говоря, он серийный насильник и серийный обструктор, — заявила в суде помощник прокурора США Эмили Джонсон. Она также сказала, что у него была "обширная и исчерпывающая история воспрепятствования правосудию", включая предполагаемое взяточничество и запугивание свидетелей.

Мировой судья США Робин Тарнофски встала на сторону правительства.

Сам музыкант опровергает все обвинения. Адвокаты Комбса просят освободить его под залог в размере $50 миллионов под домашний арест с электронным мониторингом. Марк Агнифило, адвокат артиста, сказал, что подаст апелляцию на решение об освобождении под залог. Правда, он согласился, что его клиент біл "неидеальным человеком", и заявил, что тот употреблял наркотики и находился в "токсичных отношениях", но получал лечение и терапию.

"Доказательства в этом деле крайне сомнительны", — заявил адвокат в суде.

Ранее Фокус писал, что обвиненный в сексуальном насилии Шон Комбс вернулся в соцсети и показал 18-летнюю дочь.