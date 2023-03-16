"Це диво, що я вижила": Брук Шилдс розповіла про зґвалтування у 20 років

Згвалтування сталося невдовзі після того, як Шилдс закінчила Прінстонський університет у 1987 році.

Related video

57-річна актриса Брук Шилдс розповіла, що після закінчення коледжу у віці 20 років її зґвалтував впливовий голлівудський керівник.

"Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити це", — сказала 57-річна актриса журналу People після того, як поділилася страшною історією в документальному фільмі Hulu "Pretty Baby".

"Зараз я злюся більше, ніж могла бути тоді, — продовжила вона. Якщо ви боїтеся, ви маєте рацію. Це страшні ситуації. Їм не обов'язково бути жорстокими, щоб бути страшними".

Брук Шилдс закінчила Прінстонський університет у 1987 році Фото: Getty Images

Зірка "Блакитної лагуни" згадала, що була на "самому на початку її кар'єри", коли вона зустрілася з неназваним керівником за вечерею, що, як вона думала, призведе до того, що вона "отримає роль у кіно". Після трапези вона погодилася піти до його готелю, щоб викликати таксі.

У документальному фільмі, прем'єра якого відбудеться 3 квітня, Шилдс розповіла, що чоловік почав "боротися" з нею, змушуючи її боятися, що її "задушать або щось таке".

"Я не так багато кричала, — продовжила вона. Я цього не зробила. Я просто зовсім завмерла. Я подумала, що одного "Ні" має бути достатньо. Я просто подумала: "Залишайся в живих і забирайся", і просто заткнулася".

Брук Шилдс, 1987 рік Фото: Getty Images

Модель пояснила, що спочатку звинувачувала себе за те, що пішла до готелю з чоловіком.

"Битися було неможливо, тому ти просто залишаєш своє тіло. Тебе там немає. Цього не сталося", — сказала актриса.

Шилдс зазначила, що у Голлівуді її сексуалізували протягом десятиліть, починаючи з того моменту, коли вона з'явилася оголеною у віці 11 років у фільмі 1978 року "Красуня".

"Мені було просто легше закритися. У мене це добре виходило", — розповіла вона журналу.

Нагадаємо, 57-річна Брук Шилдс вийшла у світ у компанії своїх дорослих дочок.

Також Фокус писав, що Брук Шилдс знялася в новому кампейні Skims.