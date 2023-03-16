"Це диво, що я вижила": Брук Шилдс розповіла про зґвалтування у 20 років
Згвалтування сталося невдовзі після того, як Шилдс закінчила Прінстонський університет у 1987 році.
57-річна актриса Брук Шилдс розповіла, що після закінчення коледжу у віці 20 років її зґвалтував впливовий голлівудський керівник.
"Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити це", — сказала 57-річна актриса журналу People після того, як поділилася страшною історією в документальному фільмі Hulu "Pretty Baby".
"Зараз я злюся більше, ніж могла бути тоді, — продовжила вона. Якщо ви боїтеся, ви маєте рацію. Це страшні ситуації. Їм не обов'язково бути жорстокими, щоб бути страшними".
Зірка "Блакитної лагуни" згадала, що була на "самому на початку її кар'єри", коли вона зустрілася з неназваним керівником за вечерею, що, як вона думала, призведе до того, що вона "отримає роль у кіно". Після трапези вона погодилася піти до його готелю, щоб викликати таксі.
У документальному фільмі, прем'єра якого відбудеться 3 квітня, Шилдс розповіла, що чоловік почав "боротися" з нею, змушуючи її боятися, що її "задушать або щось таке".
"Я не так багато кричала, — продовжила вона. Я цього не зробила. Я просто зовсім завмерла. Я подумала, що одного "Ні" має бути достатньо. Я просто подумала: "Залишайся в живих і забирайся", і просто заткнулася".
Модель пояснила, що спочатку звинувачувала себе за те, що пішла до готелю з чоловіком.
"Битися було неможливо, тому ти просто залишаєш своє тіло. Тебе там немає. Цього не сталося", — сказала актриса.
Шилдс зазначила, що у Голлівуді її сексуалізували протягом десятиліть, починаючи з того моменту, коли вона з'явилася оголеною у віці 11 років у фільмі 1978 року "Красуня".
"Мені було просто легше закритися. У мене це добре виходило", — розповіла вона журналу.
Нагадаємо, 57-річна Брук Шилдс вийшла у світ у компанії своїх дорослих дочок.
Також Фокус писав, що Брук Шилдс знялася в новому кампейні Skims.