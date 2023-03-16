"Это чудо, что я выжила": Брук Шилдс рассказала об изнасиловании в 20 лет
Изнасилование произошло вскоре после того, как Шилдс окончила Принстонский университет в 1987 году.
57-летняя актриса Брук Шилдс рассказала, что после окончания колледжа в возрасте 20 лет ее изнасиловал влиятельный голливудский руководитель.
"Мне потребовалось много времени, чтобы осознать это", — сказала 57-летняя актриса журналу People после того, как поделилась жуткой историей в документальном фильме Hulu "Pretty Baby".
"Сейчас я злюсь больше, чем могла быть тогда, — продолжила она. Если вы боитесь, вы правы. Это страшные ситуации. Им не обязательно быть жестокими, чтобы быть страшными".
Звезда "Голубой лагуны" вспомнила, что была на "самом в самом начале ее карьеры", когда она встретилась с неназванным руководителем за ужином, что, как она думала, приведет к тому, что она "получит роль в кино". После трапезы она согласилась пойти в его отель, чтобы вызвать такси.
В документальном фильме, премьера которого состоится 3 апреля, Шилдс рассказала, что мужчина начал "бороться" с ней, заставляя ее бояться, что ее "задушат или что-то в этом роде".
"Я не так много кричала, — продолжила она. Я этого не сделала. Я просто совсем замерла. Я подумала, что одного "Нет" должно быть достаточно. Я просто подумала: "Оставайся в живых и убирайся", и просто заткнулась".
Модель объяснила, что изначально винила себя за то, что пошла в отель с мужчиной.
"Драться было невозможно, поэтому ты просто покидаешь свое тело. Тебя там нет. Этого не произошло", — сказала актриса.
Шилдс отметила, что в Голливуде ее сексуализировали на протяжении десятилетий, начиная с того момента, когда она появилась обнаженной в возрасте 11 лет в фильме 1978 года "Красотка".
"Мне было просто легче закрыться. У меня это хорошо получалось", — рассказала она журналу.
Напомним, 57-летняя Брук Шилдс вышла в свет в компании своих взрослых дочерей.
Также Фокус писал, что Брук Шилдс снялась в новом кампейне Skims.