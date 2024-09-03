Остап Ступка намекнул на развод откровенными кадрами с молодой девушкой (фото)

На страницах Остапа и Маргариты можно увидеть одинаковые фото. Вероятно, пара вместе отдыхала вблизи реки Черемош.

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57-летний актер Остап Ступка, который в 2023 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП, в котором пострадал человек, намекнул на развод с женой и показал откровенные снимки с молодой девушкой. Откровенными фотографиями поделилась театровед Маргарита Ткач.

В частности, сделала она это в день рождения Ступки, который он праздновал вчера, 2 сентября. Так, на фото Маргарита и Остап одеты в белые рубашки и белье. На некоторых фото видно грудь девушки. Кроме этого, на фото можно увидеть, как Остап держит на руках Маргариту и нежно прижимает к себе. Фотографии девушка проиллюстрировала эмодзи в виде сердечка.

Кроме этого, на страницах Остапа и Маргариты можно увидеть одинаковые фото, опубликованные в конце августа. Очевидно, пара вместе отдыхала вблизи реки Черемош.

Стоит также заметить, что в январе 2024 года Маргарита брала интервью у Остапа Ступки для издания "Антиквар". Уже в мае на странице Маргариты в Фейсбук начали появляться совместные фото с Остапом.

Остап Ступка и Маргарита Ткач

Заметим, что Остап Ступка был трижды женат. Первая жена актера — Татьяна Каплина, которая родила ему сына Дмитрия. Вторая жена — Ирина. С ней Ступка имеет сына Богдана и дочь Устину. Третья жена Ступки — Дарья. Пара вместе с 2015 года. Тогда Дарья была студенткой театрального вуза.

Напомним, ранее мы писали, что Остап Ступка, который спровоцировал "пьяное" ДТП, признался, уволили ли его с работы.

Кроме этого, Фокус писал, что сын Остапа Ступки рассказал об окончании истории с ДТП.