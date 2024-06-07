"Большой урок": сын Остапа Ступки рассказал об окончании истории с ДТП

В апреле 2023 года Остап Ступка совершил ДТП, в результате которого пострадал 38-летний мужчина. В частности, в крови актера обнаружили большую норму алкоголя, чем разрешено.

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, чем закончилась история с ДТП, которое устроил его отец Остап весной 2023 года. Об этом пишет OBOZ.UA.

В новом интервью внук Богдана Ступки признался, что отец вынес уроки из этой истории, а вопрос с пострадавшим уже решен.

"Очень обидно, что такое произошло, но никто от подобного не застрахован", — отметил Дмитрий.

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В частности, актер рассказал, что Остап Ступка в тот вечер проводил благотворительное мероприятие, где собирали средства для военного госпиталя.

"Все подробности случившегося мне доподлинно неизвестны, но знаю от папы, что дорога в тот вечер была очень скользкая", — признался Дмитрий Ступка.

Дмитрий Ступка

Актер отметил, что пострадавшему заплачена компенсация за машину и лечение после ДТП.

"Относительно папы, думаю, это для него большой урок, и уверен, что никогда больше не повторится. Будет более осмотрительным, осторожным. Хорошо, что все целы и здоровы. А железо я вообще не считаю, ведь это ерунда", — отметил Дмитрий.

В частности, сын Остапа Ступки рассказал, что у отца работы из-за войны сейчас не так много, как раньше, но "все нормально".

Остап Ступка Фото: УНИАН

Отметим, что ДТП с участием Остапа Ступки произошло вечером 4 апреля 2023 года. Актер ехал на Range Rover и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Тогда пострадал 38-летний мужчина. А сына Богдана Ступки сначала поместили под ночной домашний арест.

В частности, актера проверили на алкотестере Drager и уровень алкоголя в его крови составил 1,62 промилле при норме 0,3.

Напомним, Дмитрий Ступка собирается во второй раз жениться.