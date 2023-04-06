"Пьяное" ДТП в Киеве с Остапом Ступкой: актеру присудили ночной домашний арест (видео)

Актер въехал на своем Range Rover в автомобиль Mitsubishi, теперь он обещает любую помощь потерпевшему. С завтрашнего дня Остап Ступка хочет вернуться к работе в театре.

Related video

Шевченковский райсуд Киева 6 апреля избрал меру пресечения украинскому актеру Остапу Ступке за пьяное ДТП в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили журналисты "Суспільного".

Актер будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 06:00 до 5 июня включительно. Полное определение суд объявит 11 апреля.

"Произошедшее, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", — сказал актер в зале суда.

Актер заявил, что уже завтра вернется к работе в театре.

Остапу Ступке сообщили о подозрении в преступлении по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения).

Данная статья предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

ДТП с участием актера произошло вечером 4 апреля — подозреваемый ехал на Range Rover и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Пострадал 38-летний мужчина.

Ступка отметил, что возвращался с благотворительного концерта, когда попал в ДТП. Сторона защиты Ступки поддерживает ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.

Актера задержали на месте аварии и проверили на алкотестере Drager — уровень алкоголя в его крови составил 1,62 промилле при норме 0,3.

Автомобиль Ступки изъяли правоохранители, они решают вопрос об аресте транспортного средства.

Остап Ступка — сын знаменитого украинского актера Богдана Ступки, который скончался в 2012 году. Остап Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко.