"Пьяное" ДТП в Киеве с Остапом Ступкой: актеру присудили ночной домашний арест (видео)
Актер въехал на своем Range Rover в автомобиль Mitsubishi, теперь он обещает любую помощь потерпевшему. С завтрашнего дня Остап Ступка хочет вернуться к работе в театре.
Шевченковский райсуд Киева 6 апреля избрал меру пресечения украинскому актеру Остапу Ступке за пьяное ДТП в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили журналисты "Суспільного".
Актер будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 06:00 до 5 июня включительно. Полное определение суд объявит 11 апреля.
"Произошедшее, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", — сказал актер в зале суда.
Актер заявил, что уже завтра вернется к работе в театре.
Остапу Ступке сообщили о подозрении в преступлении по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения).
Данная статья предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.
ДТП с участием актера произошло вечером 4 апреля — подозреваемый ехал на Range Rover и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Пострадал 38-летний мужчина.
Ступка отметил, что возвращался с благотворительного концерта, когда попал в ДТП. Сторона защиты Ступки поддерживает ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.
Актера задержали на месте аварии и проверили на алкотестере Drager — уровень алкоголя в его крови составил 1,62 промилле при норме 0,3.
Автомобиль Ступки изъяли правоохранители, они решают вопрос об аресте транспортного средства.
Остап Ступка — сын знаменитого украинского актера Богдана Ступки, который скончался в 2012 году. Остап Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко.