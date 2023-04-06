"П'яна" ДТП у Києві з Остапом Ступкою: актору присудили нічний домашній арешт (відео)

Актор в'їхав на своєму Range Rover в автомобіль Mitsubishi, тепер він обіцяє будь-яку допомогу потерпілому. Із завтрашнього дня Остап Ступка хоче повернутися до роботи у театрі.

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Шевченківський райсуд Києва 6 квітня обрав запобіжний захід українському актору Остапу Ступці за п'яну ДТП у Голосіївському районі Києва. Про це повідомили журналісти "Суспільного".

Актор перебуватиме під нічним домашнім арештом із 22:00 до 06:00 до 5 червня включно. Повну ухвалу суд оголосить 11 квітня.

"Те, що сталося, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування та подальшого його життя. Тому я хотів би просити вибачення", — сказав актор у залі судового засідання.

Актор заявив, що вже завтра повернеться до роботи у театрі.

Остапу Ступці повідомили про підозру у злочині за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння).

Ця стаття передбачає покарання до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 3 до 5 років.

ДТП за участю актора сталася ввечері 4 квітня — підозрюваний їхав на Range Rover і врізався в припаркований автомобіль Mitsubishi. Постраждав 38-річний чоловік.

Ступка зазначив, що повертався з благодійного концерту, коли потрапив у ДТП. Сторона захисту Ступки підтримує клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт.

Актора затримали на місці аварії та перевірили на алкотестері Drager — рівень алкоголю в його крові становив 1,62 проміле при нормі 0,3.

Автомобіль Ступки вилучили правоохоронці, вони вирішують питання про арешт транспортного засобу.

Остап Ступка — син знаменитого українського актора Богдана Ступки, який помер у 2012 році. Остап Ступка був художнім керівником Національного драматичного театру імені Франка.