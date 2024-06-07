"Великий урок": син Остапа Ступки розповів про закінчення історії з ДТП

У квітні 2023 року Остап Ступка скоїв ДТП, унаслідок якої постраждав 38-річний чоловік. Зокрема, у крові актора виявили більшу норму алкоголю, ніж дозволено.

Український актор Дмитро Ступка розповів, чим закінчилася історія з ДТП, яку влаштував його батько Остап навесні 2023 року. Про це пише OBOZ.UA.

У новому інтервʼю онук Богдана Ступки зізнався, що батько виніс уроки з цієї історії, а питання з постраждалим уже вирішено.

"Дуже прикро, що таке сталося, але ніхто від подібного не застрахований", — зазначив Дмитро.

Важливо

Остап Ступка, який спричинив "п'яну" ДТП, зізнався, чи звільнили його з роботи

Зокрема, актор розповів, що Остап Ступка того вечора проводив благодійний захід, де збирали кошти для військового госпіталю.

"Всі подробиці того, що сталося, мені достеменно невідомі, але знаю від тата, що дорога того вечора була дуже слизька", — зізнався Дмитро Ступка.

Дмитро Ступка

Актор наголосив, що постраждалому заплачена компенсація за автівку та лікування після ДТП.

"Щодо тата, думаю, це для нього великий урок, і впевнений, що ніколи більше не повториться. Буде більш обачним, обережним. Добре, що всі цілі та здорові. А залізо я взагалі не рахую, адже то дурниця", — зазначив Дмитро.

Зокрема, син Остапа Ступки розповів, що в батька роботи через війну зараз не так багато, як раніше, але "все нормально".

Остап Ступка Фото: УНІАН

Зазначимо, що ДТП за участю Остапа Ступки сталася ввечері 4 квітня 2023 року. Актор їхав на Range Rover і врізався в припаркований автомобіль Mitsubishi. Тоді постраждав 38-річний чоловік. А сина Богдана Ступки спочатку помістили під нічний домашній арешт.

Зокрема, актора перевірили на алкотестері Drager і рівень алкоголю в його крові становив 1,62 проміле при нормі 0,3.

Нагадаємо, Дмитро Ступка збирається вдруге одружитися.