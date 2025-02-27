Випускниця Кембриджа відмовилася від кар'єри у сфері біотехнологій заради роботи в зоопарку

Доглядачка зоопарку отримує вдвічі менше, ніж могла б. Однак робота на свіжому повітрі з тваринами зміцнила здоров'я дівчини.

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Випускниця Кембриджського університету, 25-річна Ма Я з провінції Цзянсу на сході Китаю ухвалила рішення відмовитися від високооплачуваної роботи в біофармацевтичній компанії і тепер працює доглядачем у Шанхайському зоопарку. Про це пише South China Morning Post.

Середня щомісячна зарплата нового дослідника в біофармацевтичних компаніях становить близько 10 000 юанів, тобто 1400 доларів США, тоді як зарплата доглядача зоопарку становить приблизно половину цієї суми.

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Багато хто вважав рішення Ма несподіваним, особливо з огляду на її освіту, що включає ступінь бакалавра біологічних наук Імперського коледжу Лондона і ступінь магістра ветеринарних наук Кембриджського університету. Водночас батьки дівчини підтримали її рішення у виборі кар'єри.

Ма Я під час навчання у Великій Британії

Ма офіційно стала штатним співробітником зоопарку в лютому минулого року. Вона працює за графіком з восьми до п'яти, наразі піклуючись про оленів і кіз.

Сама Ма зазначила, що робота в зоопарку зробила її "здоровішою", оскільки вона насолоджується активним способом життя і більше не відчуває себе обмеженою офісним середовищем. Вона наголосила, що ця робота дає їй змогу спостерігати за життям тварин зблизька, що дає їй важливий практичний досвід, який значною мірою сприяє дослідженням у галузі харчування тварин і лікування різних захворювань. Також вона вдосконалює свої ветеринарні навички, розширюючи теоретичні знання, отримані під час навчання.

Годування вихованців

Водночас тварини в зоопарку також дали їй безцінні уроки про те, як налагодити з ними зв'язок, поважаючи при цьому їхню природу та інстинкти.

Нагадаємо, в одному з китайських зоопарків демонстрували цуценят, яких розмалювали під панд.

Фокус писав, що один із зоопарків у Китаї розфарбовував ослів чорно-білими смугами, видаючи їх за зебр.