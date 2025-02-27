Выпускница Кембриджа отказалась от карьеры в сфере биотехнологий ради работы в зоопарке
Смотрительница зоопарка получает вдвое меньше, чем могла бы. Однако работа на свежем воздухе с животными укрепило здоровье девушки.
Выпускница Кембриджского университета, 25-летняя Ма Я из провинции Цзянсу на востоке Китая приняла решение отказаться от высокооплачиваемой работы в биофармацевтической компании и теперь работает смотрителем в Шанхайском зоопарке. Об этом пишет South China Morning Post.
Средняя ежемесячная зарплата нового исследователя в биофармацевтических компаниях составляет около 10 000 юаней, то есть 1400 долларов США, тогда как зарплата смотрителя зоопарка составляет примерно половину этой суммы.Важно
Многие посчитали решение Ма неожиданным, особенно учитывая ее образование, включающее степень бакалавра биологических наук Имперского колледжа Лондона и степень магистра ветеринарных наук Кембриджского университета. В то же время родители девушки поддержали ее решение в выборе карьеры.
Ма официально стала штатным сотрудником зоопарка в феврале прошлого года. Она работает по графику с восьми до пяти, в данный момент заботясь об оленях и козах.
Сама Ма отметила, что работа в зоопарке сделала ее "более здоровой", поскольку она наслаждается активным образом жизни и больше не чувствует себя ограниченной офисной средой. Она подчеркнула, что эта работа позволяет ей наблюдать за жизнью животных вблизи, что дает ей важный практический опыт, который в значительной степени способствует исследованиям в области питания животных и лечения различных заболеваний. Также она совершенствует свои ветеринарные навыки, расширяя теоретические знания, полученные во время учебы.
При этом животные в зоопарке также преподали ей бесценные уроки о том, как наладить с ними связь, уважая при этом их природу и инстинкты.
Напомним, в одном из китайских зоопарков демонстрировали щенков, которых разрисовали под панд.
Фокус писал, что один из зоопарков в Китае раскрашивал ослов черно-белыми полосами, выдавая их за зебр.