Выпускница Кембриджа отказалась от карьеры в сфере биотехнологий ради работы в зоопарке

Смотрительница зоопарка получает вдвое меньше, чем могла бы. Однако работа на свежем воздухе с животными укрепило здоровье девушки.

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Выпускница Кембриджского университета, 25-летняя Ма Я из провинции Цзянсу на востоке Китая приняла решение отказаться от высокооплачиваемой работы в биофармацевтической компании и теперь работает смотрителем в Шанхайском зоопарке. Об этом пишет South China Morning Post.

Средняя ежемесячная зарплата нового исследователя в биофармацевтических компаниях составляет около 10 000 юаней, то есть 1400 долларов США, тогда как зарплата смотрителя зоопарка составляет примерно половину этой суммы.

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Многие посчитали решение Ма неожиданным, особенно учитывая ее образование, включающее степень бакалавра биологических наук Имперского колледжа Лондона и степень магистра ветеринарных наук Кембриджского университета. В то же время родители девушки поддержали ее решение в выборе карьеры.

Ма Я во время учебы в Великобритании

Ма официально стала штатным сотрудником зоопарка в феврале прошлого года. Она работает по графику с восьми до пяти, в данный момент заботясь об оленях и козах.

Сама Ма отметила, что работа в зоопарке сделала ее "более здоровой", поскольку она наслаждается активным образом жизни и больше не чувствует себя ограниченной офисной средой. Она подчеркнула, что эта работа позволяет ей наблюдать за жизнью животных вблизи, что дает ей важный практический опыт, который в значительной степени способствует исследованиям в области питания животных и лечения различных заболеваний. Также она совершенствует свои ветеринарные навыки, расширяя теоретические знания, полученные во время учебы.

Кормление питомцев

При этом животные в зоопарке также преподали ей бесценные уроки о том, как наладить с ними связь, уважая при этом их природу и инстинкты.

Напомним, в одном из китайских зоопарков демонстрировали щенков, которых разрисовали под панд.

Фокус писал, что один из зоопарков в Китае раскрашивал ослов черно-белыми полосами, выдавая их за зебр.