Гейлі та Джастін Бібер продемонстрували ідеальні образи для літнього побачення (фото)
Модель та співак сходили разом до церкви.
Зіркове подружжя Гейлі та Джастін Бібери показали, у чому ходити на побачення влітку 2022. Про це пише Page Six.
25-річна модель та її чоловік сходили на службу до церкви в доволі різких образах. Донька Стівена Болдвіна обрала для виходу ультракороткі джинсові шорти та базовий білий топ. Доповнила образ чорна байкерська косуха. Волосся Гейлі залишила розпущеним. А як аксесуари до аутфіту додала чорні сонцезахисні окуляри та масивні сережки. На ногах зірки подіумів були чорні кросівки з білими шкарпетками.
Канадський музикант Джастін Бібер надягнув об'ємне чорне худі та сірі джогери, доповнивши образ сріблястими окулярами, бейсболкою та підвіскою на шиї.
Джастін та Гейлі уклали шлюб у вересні 2018 за кілька місяців після розставання музиканта зі співачкою Селеною Гомес. Багато прихильників досі не вірять у щирість почуттів між подружжям, проте Джастін та Гейлі регулярно демонструють кохання на публіці та у соцмережах.
Нагадаємо, напередодні 28-річний Джастін Бібер повідомив своїм прихильникам про важку хворобу. Артисту паралізувало частину обличчя через синдром Рамсея-Ханта. 25-річна модель підтримала свого коханого у складну хвилину.
Також Фокус писав про романтичний відпочинок Гейлі та Джастіна на яхті у Мексиці.