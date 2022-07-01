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Гейлі та Джастін Бібер продемонстрували ідеальні образи для літнього побачення (фото)

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Гейлі та Джастін Бібер, ідеальні образи для побачення влітку, джастін бібер хворий, у джастіна бібера паралізувало обличчя
Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram | Гейлі та Джастін Бібер у день весілля

Модель та співак сходили разом до церкви.

Зіркове подружжя Гейлі та Джастін Бібери показали, у чому ходити на побачення влітку 2022. Про це пише Page Six.

25-річна модель та її чоловік сходили на службу до церкви в доволі різких образах. Донька Стівена Болдвіна обрала для виходу ультракороткі джинсові шорти та базовий білий топ. Доповнила образ чорна байкерська косуха. Волосся Гейлі залишила розпущеним. А як аксесуари до аутфіту додала чорні сонцезахисні окуляри та масивні сережки. На ногах зірки подіумів були чорні кросівки з білими шкарпетками.

Канадський музикант Джастін Бібер надягнув об'ємне чорне худі та сірі джогери, доповнивши образ сріблястими окулярами, бейсболкою та підвіскою на шиї.

Джастін та Гейлі Бібери сходили разом до церкви

Джастін та Гейлі уклали шлюб у вересні 2018 за кілька місяців після розставання музиканта зі співачкою Селеною Гомес. Багато прихильників досі не вірять у щирість почуттів між подружжям, проте Джастін та Гейлі регулярно демонструють кохання на публіці та у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні 28-річний Джастін Бібер повідомив своїм прихильникам про важку хворобу. Артисту паралізувало частину обличчя через синдром Рамсея-Ханта. 25-річна модель підтримала свого коханого у складну хвилину.

Також Фокус писав про романтичний відпочинок Гейлі та Джастіна на яхті у Мексиці.