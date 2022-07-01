Гейлі та Джастін Бібер продемонстрували ідеальні образи для літнього побачення (фото)

Модель та співак сходили разом до церкви.

Зіркове подружжя Гейлі та Джастін Бібери показали, у чому ходити на побачення влітку 2022. Про це пише Page Six.

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25-річна модель та її чоловік сходили на службу до церкви в доволі різких образах. Донька Стівена Болдвіна обрала для виходу ультракороткі джинсові шорти та базовий білий топ. Доповнила образ чорна байкерська косуха. Волосся Гейлі залишила розпущеним. А як аксесуари до аутфіту додала чорні сонцезахисні окуляри та масивні сережки. На ногах зірки подіумів були чорні кросівки з білими шкарпетками.

Канадський музикант Джастін Бібер надягнув об'ємне чорне худі та сірі джогери, доповнивши образ сріблястими окулярами, бейсболкою та підвіскою на шиї.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібери сходили разом до церкви

Джастін та Гейлі уклали шлюб у вересні 2018 за кілька місяців після розставання музиканта зі співачкою Селеною Гомес. Багато прихильників досі не вірять у щирість почуттів між подружжям, проте Джастін та Гейлі регулярно демонструють кохання на публіці та у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні 28-річний Джастін Бібер повідомив своїм прихильникам про важку хворобу. Артисту паралізувало частину обличчя через синдром Рамсея-Ханта. 25-річна модель підтримала свого коханого у складну хвилину.

Також Фокус писав про романтичний відпочинок Гейлі та Джастіна на яхті у Мексиці.