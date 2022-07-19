Хейли Бибер показала, что надеть на свадьбу подружки (фото)

Звездные супруги Хейли и Джастин Бибер отправились на свадьбу близких друзей.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ подружки невесты на свадьбу летом 2022. Снимками в новом аутфите звезда подиумов поделилась на своей Instagram-странице.

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Для важного события жена Джастина Бибера выбрала атласное облегающее платье оливкового оттенка из коллекции Versace. На ногах звезды были туфли-лодочки.

В качестве аксессуаров к образу подружки невесты модель добавила массивные серьги Tiffany&Co. с бриллиантами. Волосы Хейли собрала в аккуратный пучок, а на ее лице визажисты сделали элегантный вечерний макияж.

[ + – ] Образ Хейли Бибер на свадьбу подружки

"люблю момент авокадо 🥑", — подписала серию кадров 25-летняя модель.

Тем временем канадский певец Джастин Бибер появился на свадьбе близких друзей в классическом черном костюме и в белой рубашке, дополнив образ черными очками.

"Люблю тебя, крошка", — подписал фото с женой Джастин.

[ + – ] Хейли и Джастин Бибер на свадьбе друзей

Недавно певцу диагностировали тяжелую болезнь – синдром Рамсея-Ханта, из-за чего у Бибера парализовало часть лица. Однако, судя по его последним появлениям на публике, музыканту стало гораздо лучше.

Напомним, больной Джастин Бибер впервые появился на публике после известия о болезни.

Также Фокус писал об идеальных пляжных образах 2022 от супругов Хейли и Джастина Бибера. Звездная пара отправилась на отдых для реабилитации и улучшения здоровья артиста.