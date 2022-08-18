Хейли Бибер раскрыла секрет счастливых отношений с Джастином Бибером

Звездная пара отмечает четвертую годовщину жизни в официальном браке.

25-летняя американская модель Хейли Бибер раскрыла секрет счастливого брака с канадским певцом Джастином Бибером. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Звезда подиумов и дочь американского актера Стивена Болдуина украсила обложку свежего выпуска глянца и поговорила с журналистами издания. В частности, Хейли рассказала об отношениях со своим мужем Джастином Бибером и призналась, что всегда скучает по нему.

"Он тот человек, к которому я хочу возвращаться. Я могу улететь куда-нибудь и пойти работать, но мне не терпится вернуться и потусоваться с ним", — отметила 25-летняя модель.

[ + – ] Хейли Бибер на обложке Harper's Bazaar

Главным секретом счастливого брака Бибер считает усердную работу над отношениями.

"Я чувствую, что это благодаря усилиям, приложенным с двух сторон. В конце концов он мой лучший друг, однако нам все еще приходится много работать", — призналась юная модель.

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Бибер на Met Gala Фото: Getty Images

Канадский певец и американская модель поженились в 2018 году через несколько месяцев после расставания Бибера с певицой Селеной Гомес. О ней до сих пор не забывают фанаты экс-пары, поэтому часто напоминают в комментариях для Хейли, что "Джастин обязательно к Селене вернется". Однажды модель прямо обратилась к своим хейтерам и попросила оставить ее в покое.

Несмотря на все, Хейли и Джастин празднуют в 2022 четвертую годовщину своей женитьбы и часто демонстрируют теплые чувства друг к другу на публике и в соцсетях.

Напомним, Хейли Бибер показала идеальный купальник для конца лета 2022.

Также Фокус писал об идеальных образах для летнего свидания, которые продемонстрировали накануне Хейли и Джастин Биберы.