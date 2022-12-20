Фото Лионеля Месси с кубком Чемпионата мира установило рекорд в Instagram

Раньше "победителем номинации" было обычное яйцо.

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Фото 35-летнего аргентинского футболиста Лионеля Месси с кубком Чемпионата мира установило новый рекорд в Instagram.

На момент публикации новости снимок легендарного спортсмена лайкнули 63 253 260 человек. До этого только общая фотография Лионеля Месси и Криштиану Роналду для кампейна Lois Vuitton набирала значительное количество лайков — а именно более 42 млн.

Впрочем, основным конкурентом наибольшего количества лайков было фото обычного яйца, которому в 2019 году поставили около 56 млн реакций.

"Чемпионы мира! Столько раз мечтал об этом, что до сих пор не могу поверить. Искренне благодарю мою семью, всех, кто поддерживал и верил в меня. Мы это сделали!" — отметил чемпион мира.

В комментариях аргентинскую знаменитость поздравил футболист Пеле, один из лучших тренеров в мире Жозе Моуринью, легендарные футболисты Деку, Ривалдо и многие другие.

[ + – ] Лионель Месси

Напомним, Лионеля Месси признали лучшим футболистом Чемпионата мира-2022.

Также Фокус писал об уникальном кубке для ЧМ-2022, который изготовил модный дом Lois Vuitton, а представили индийская актриса Дипика Падуконе и испанский футболист Икер Касильяс.